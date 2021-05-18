我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

安徽、遼寧確診者全都沒打疫苗…官媒拋「裸奔說」

中國新聞組／北京18日電
安徽及遼寧出現本土確診案例，其中一個共同點是都未接種疫苗。圖為排隊打疫苗的民眾。（美聯社）
安徽及遼寧出現本土確診案例，其中一個共同點是都未接種疫苗。圖為排隊打疫苗的民眾。（美聯社）

中國近期再爆發本土新冠疫情，截至16日21時，安徽與遼寧合計共發現16例本土病例，本土無症狀感染者13例。健康時報根據兩省官方通報的資料發現，中國本輪疫情中的感染者都有一個共同點：沒有接種新冠疫苗。由中共中央機關報人民日報主辦的健康時報稱，「不打疫苗如同在新冠面前裸奔！」而此次疫情發生後，中國各地尤其是安徽、遼寧排隊接種疫苗的人也明顯增多。

綜合媒體報導，自5月13日安徽省六安市報告一例本土確診病例以來，截至5月16日21時，安徽共報告7例本土病例，7例本土無症狀感染者；遼寧報告9例本土病例，6例本土無症狀感染者。健康時報指出，這29人的共同特點就是，全部沒有接種過新冠疫苗。但在這次疫情出現後，中國各地尤其是安徽、遼寧接種疫苗的人明顯增多。

報導稱，在合肥市第二人民醫院外，14日上午7時不到就有數百人排隊等候。準備接種第二劑的張姓婦人表示，「打疫苗的隊伍轉了幾圈都到了外科樓邊了，比第一次打針人多多了。」

中國昨日新增確診病例25例，其中境外輸入病例20例（浙江8例，上海6例，廣東4例，湖南1例，四川1例），本土病例5例（遼寧3例，安徽2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。根據健康中國微信公號17日消息，截至5月16日，全中國累計報告接種新冠病毒疫苗4億693萬劑次。

中國知名呼吸科專家、中國工程院院士鍾南山促富國釋出疫苗資源。圖為鍾南山日前在廣州...
中國知名呼吸科專家、中國工程院院士鍾南山促富國釋出疫苗資源。圖為鍾南山日前在廣州接種疫苗。（取材自新華網）

鍾南山促公平分配疫苗：一隅不安 舉世皆危

另外，中國知名呼吸科專家、中國工程院院士鍾南山接受新華社專訪稱，「一隅不安，舉世皆危」，疫情大流行下除非所有人都安全，否則沒有人是安全的。

鍾南山說，在這次疫情防控中，各國的醫護人員體現了忠於職守的敬業精神，至少17000人在抗疫中獻出了生命。人類也正以前所未有的速度研發疫苗，使群眾在預防新冠病毒傳播中受益。

鍾南山表示，通過廣泛的疫苗接種從而建立群體免疫是當前控制疫情的重要環節。但是，當前疫苗並沒有得到公平的分配，應該立即採取的行動是：高收入國家應當為COVAX（新冠疫苗實施計畫）和ACT-A（獲取COVID-19工具加速計畫）做出貢獻，幫助資源不足的國家；要求疫苗生產國提供疫苗的許可證及技術轉讓等，使得中低收入的國家都能獲得接種疫苗的機會；確保足量和公平的疫苗供應。

疫苗 中國 疫情

上一則

全球第一台 鼻咽拭子全自動採樣機器人深圳亮相

下一則

環時：美急推第6代戰機 為壓制中國

延伸閱讀

台灣疫苗短缺 路透：美國政府介入協調 加快交貨速度

台灣疫苗短缺 路透：美國政府介入協調 加快交貨速度
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
疫情再起疑慮升高 中國單日接種疫苗人數近1400萬

疫情再起疑慮升高 中國單日接種疫苗人數近1400萬

加拿大多省停用AZ疫苗 政府擬捐出剩餘疫苗

加拿大多省停用AZ疫苗 政府擬捐出剩餘疫苗

熱門新聞

片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
搜救隊員穿越曲折危險的「曲曲路」救人。（取材自北京晚報）

馳援18小時斷水 被救驢友竟藏2瓶水稱「做人要留一手」

2021-05-14 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在