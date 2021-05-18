安徽、遼寧確診者全都沒打疫苗…官媒拋「裸奔說」

安徽及遼寧出現本土確診案例，其中一個共同點是都未接種疫苗。圖為排隊打疫苗的民眾。（美聯社）

中國 近期再爆發本土新冠疫情 ，截至16日21時，安徽與遼寧合計共發現16例本土病例，本土無症狀感染者13例。健康時報根據兩省官方通報的資料發現，中國本輪疫情中的感染者都有一個共同點：沒有接種新冠疫苗 。由中共中央機關報人民日報主辦的健康時報稱，「不打疫苗如同在新冠面前裸奔！」而此次疫情發生後，中國各地尤其是安徽、遼寧排隊接種疫苗的人也明顯增多。

綜合媒體報導，自5月13日安徽省六安市報告一例本土確診病例以來，截至5月16日21時，安徽共報告7例本土病例，7例本土無症狀感染者；遼寧報告9例本土病例，6例本土無症狀感染者。健康時報指出，這29人的共同特點就是，全部沒有接種過新冠疫苗。但在這次疫情出現後，中國各地尤其是安徽、遼寧接種疫苗的人明顯增多。

報導稱，在合肥市第二人民醫院外，14日上午7時不到就有數百人排隊等候。準備接種第二劑的張姓婦人表示，「打疫苗的隊伍轉了幾圈都到了外科樓邊了，比第一次打針人多多了。」

中國昨日新增確診病例25例，其中境外輸入病例20例（浙江8例，上海6例，廣東4例，湖南1例，四川1例），本土病例5例（遼寧3例，安徽2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。根據健康中國微信公號17日消息，截至5月16日，全中國累計報告接種新冠病毒疫苗4億693萬劑次。

中國知名呼吸科專家、中國工程院院士鍾南山促富國釋出疫苗資源。圖為鍾南山日前在廣州接種疫苗。（取材自新華網）

鍾南山促公平分配疫苗：一隅不安 舉世皆危

另外，中國知名呼吸科專家、中國工程院院士鍾南山接受新華社專訪稱，「一隅不安，舉世皆危」，疫情大流行下除非所有人都安全，否則沒有人是安全的。

鍾南山說，在這次疫情防控中，各國的醫護人員體現了忠於職守的敬業精神，至少17000人在抗疫中獻出了生命。人類也正以前所未有的速度研發疫苗，使群眾在預防新冠病毒傳播中受益。

鍾南山表示，通過廣泛的疫苗接種從而建立群體免疫是當前控制疫情的重要環節。但是，當前疫苗並沒有得到公平的分配，應該立即採取的行動是：高收入國家應當為COVAX（新冠疫苗實施計畫）和ACT-A（獲取COVID-19工具加速計畫）做出貢獻，幫助資源不足的國家；要求疫苗生產國提供疫苗的許可證及技術轉讓等，使得中低收入的國家都能獲得接種疫苗的機會；確保足量和公平的疫苗供應。