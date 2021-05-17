新法出台 中國國務院強化對民辦教育控制

中國佛協西藏分會會長班禪額爾德尼‧確吉傑布7至13日在上海參觀學習。圖為17大開會，額爾德尼‧確吉傑布受邀列席會議。（中新社資料照片）

中國 國務院14日出台了一部新的民辦教育 管理條例，以加強中共 在中國社會管理中的作用。觀察人士指出，這個動作是北京對科技、教育等領域的民間資本進行整頓並加強控制的一個開端。

據美國之音報導，這個被稱作修訂版的「民辦教育促進法實施條例」（簡稱「條例」）的第一條就規定，民辦學校應當堅持中國共產黨的領導。落實中共領導的具體辦法是，學校中的中國共產黨基層組織參與學校重大決策並實施監督；學校決策機構組成應當有中共組織負責人參加，有關監督機構中也應當有黨的基層組織代表。

條例還嚴禁任何社會組織和個人通過兼併收購、協議控制等方式控制實施義務教育、非營利性學前教育的民辦學校，加強對外方為實際控制人的社會組織辦學的監管等。這個條例將從今年9月1日開始生效。

國際媒體的報導援引分析人士指出，目前剛剛開始的整頓私人學校行動是中共為強化社會控制大計畫的一部分。這次整頓將會繼續推出什麼措施，會影響到哪些企業和哪些領域，目前尚不清楚。已有跡象顯示，這種不確定性通過社媒體傳導到股市，引起了教育板塊的股票大幅度下跌。

另據中新社報導，中共建黨百周年前夕，全國政協常委、中國佛協西藏分會會長班禪額爾德尼‧確吉傑布7至13日在上海參觀學習。他參觀一大、二大會址，嘉興南湖革命紀念館及「紅船」等重溫黨史。他表示，作為中國改革開放的前沿地，上海的發展充分體現中國特色社會主義制度的優越性，他對國家的未來充滿信心。

報導指出，班禪曾前往井岡山、延安、西柏坡等地學習瞭解中共黨史。在中共建黨100周年之際到上海中共的「初心之地」，他深有感觸地說，「中國共產黨人不畏壓迫、不畏犧牲，一心為中國人民求解放，為中華民族謀復興，為全國各族人民謀幸福，一百年走來，一步一個腳印。」班禪說，這為有「慈悲為懷、普度眾生」理念和追求的佛教徒所仰慕。

據報導，班禪喇嘛是藏傳佛教格魯派中僅次於達賴喇嘛的最高權威。