穩健下口令…遙測「天問一號」上火星 90後淡定女火了

鮑碩是首次火星探測任務北京總調度。(取材自新華網)

「天問一號」著陸巡視器成功15日著陸於火星 烏托邦平原南部預選著陸區，北京 航天飛行控制中心成為全國乃至全球關注的焦點。此時，90後女調度鮑碩淡定下口令，吸引了網民注意，讓她也火了。

觀察者網報導，「@我們的太空」15日在微博發布視頻顯示，「根據遙測判斷，著陸巡視器轉入無控模式。」預選著陸區成功的那一刻，周邊同事們都在鼓掌慶祝，而這位調度小姐姐依舊保持穩定的語速，準確地發出一條條指令。

但在指令發出後，攝像機捕捉住了可愛的一刻：她似乎難掩內心的激動，嘴角掛著快要抑制不住的笑容，小幅度鼓起掌，隨後緊攥起雙手努力克制。

在確認成功後，這位調度才終於放心下來，對著鏡頭揚起了輕鬆的笑容。

「可以睡個好覺了」。聽到記者的這句話，她笑著點了點頭。

這位女調度叫鮑碩，1992年生，是首次火星探測任務北京總調度。

據公開資料顯示，去年9月21日，在「天問一號」探測器完成第二次軌道中途修正的任務中，鮑碩擔任北京總調度，同時也成了北京航天飛行控制中心組建40年來的第一位女調度。

一時間，這位「淡定」的90後姑娘，在社交媒體引起熱議，衝上微博熱搜。

「巾幗不讓鬚眉」，「向中國 航天人致敬」、「笑起來真好看」，眾多網友紛紛向鮑碩和中國每一位航天人點讚。

測控任務中，鮑碩主要負責下達口令和組織指揮以及各種實際情況的處理。上百句調度用語，她都熟練背誦。談起「天問一號」，她說，「像心頭肉的感覺」。

據報導，鮑碩透露，這次從14號一早開始工作，到15號中午或下午才能休息。但她說：「我很驕傲，我們是中國航天人。」