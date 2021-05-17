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打臉馬斯克？天問一號總設計師：移民火星是幻想

中國新聞組／北京17日電
天舟二號貨運飛船與長征七號遙三運載火箭組合體16日在轉運至發射區。(新華社)
天舟二號貨運飛船與長征七號遙三運載火箭組合體16日在轉運至發射區。(新華社)

天問一號著陸巡視器成功著陸於火星。中國首次火星探測任務總設計師張榮橋15日做客「白·問」對話白岩松。白岩松問下一步怎麼走？火星移民可能嗎？他說，移民火星不科學。

央視新聞客戶端報導，白岩松問， 為什麼選擇在火星的烏托邦平原著陸，有一點很好奇，這底下有水，為我們將來帶人上火星已經做相關的準備，這種說法有道理嗎？

張榮橋說， 我們選擇在烏托邦平原南部來進行著陸，有兩個方面的考慮，一方面要保證著陸安全， 烏托邦平原相對平緩，因為我們畢竟是第一次去，安全著陸是我們後續開展科學研究的前提；第二個是從科學探測的意義角度考慮， 我們著陸點附近應該是古海洋與陸地的交接面，這一附近開展科學探測的意義潛力巨大，所以綜合考量選定這個點。您問這個地點有沒有水，不知道，有沒有我們去探完再說。

白岩松問， 科幻小說裡經常提到火星移民計畫，您覺得大概多久能實現？

張榮橋表示， 對於火星移民這件事，一定要科學的看。移民火星我認為作為科學幻想可以，但是說談火星移民工程，我就覺得是不科學的。如果我們有改造火星的能力，那我們是不是可以花點時間精力把我們的地球打理得更好？火星的環境跟地球相比差遠了，我們人類賴以生存的氧氣沒有，溫度跟我們地球相比更為惡劣，我們人的生存最基本的條件難以保證。

另據本報系聯合報報導，4月底，中國順利發射太空站「天和號」核心艙，近日又要發射貨運太空船了。中國載人航太工程辦公室16日發布，長征七號及天舟二號貨運太空船已準備轉運到發射區，代表發射在即。

中新社報導，目前發射場設施設備狀態良好，後續將按計畫開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

火星 移民 太空

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