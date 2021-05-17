急堵安徽、遼寧疫情 多名官員免職 多家診所、醫師吊照停業

近日，安徽省六安、合肥等地再現新冠肺炎本土疫情，當地進行全民核酸檢測。圖為合肥市肥西縣上派鎮一個小區，居民接受核酸檢測。（新華社）

安徽、遼寧等地近日又陸續傳出多起新冠病毒本地確診病例，至今源頭不明，官方16日出手究責，免去遼寧省營口市鮁魚圈區副區長等人職務，要求安徽省裕安區衛健委主要負責人、分管負責人立即停職。民間問責部分，兩地均有多家診所、醫師、藥局被吊銷執業證書或遭勒令停業。

據國家衛健委通報，遼寧省、安徽省自13日至16日兩地確診本土病例共14例，其中多數在遼寧營口及安徽六安。營口確診病例均為安徽病例李某婷和呂某的密切接觸者，與一個攝影基地相關。目前營口鮁魚圈區初中、小學已封校，六安4小區已從16日起調整為中風 險地區。

兩地疫情 源頭迄今未明，有專家研判可能出自遼寧。官方除展開疫調及防堵疫情擴散，16日也同步出手究責。

遼寧省新冠肺炎疫情防控總指揮部辦公室發布營口市鮁魚圈區問責通報稱，經查該區存在首診責任不落實、監管履職不力等問題，免去副區長李紅陽、衛生健康局醫政科科長孫兆權、衛生健康監督執法中心主任戚忠利職務，並給予區委副書記、區政府區長孟鑫誡勉談話，衛生健康局黨組書記徐英超等人黨內嚴重警告處分。

營口市部分，對副市長金莉、衛健委主任王成城誡勉談話，對衛健委副主任劉傑等人處分政務或黨內警告等。遼寧省衛健委副書記、副主任宋良偉也被誡勉談話。民間部分，對李波診所予以關停，吊銷李波執業證書。

安徽省六安市疫情防控應急處置指揮部發布通報，責成裕安區對區衛健委主要負責人、分管負責人，立即停職接受調查。另對裕安區有關單位和個人違反首診負責制啟動調查處理，包括西市街道響鈴庵社區衛生服務站立即停業，擅自接診發熱病人張某某的醫師歐某某移交司法機關，六安世立醫院立即停業整頓並處分醫院主要負責人等。

安徽省六安市金安區疫情防控指揮部督查組發現城北鄉豐塘村衛生室等四家存在截留發熱患者現象，都已依法勒令停業並追究法律責任。

另安徽省金寨縣有七家藥房因未按要求落實疫情防控措施，也已被當地疫情防控應急指揮部責令停業整頓。

官媒新華社16日評論指出，擅自接診發熱病人、就診沒有紀錄等情況，存在基層疫情防控麻痺大意的苗頭，首診不容「失守」，疫情防控這根弦，一刻都不能鬆懈。

另瀋陽市疾控中心副主任王萍16日在新聞發布會上表示，瀋陽市累計兩例確診患者，不是市第一批接種疫苗 的18到59歲的重點人群，兩人均未接種過新冠疫苗。