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中國本土疫情再起 找不到零號病人

中國新聞組／北京16日電
中國本土疫情再起。（新華社）
中國本土疫情再起。（新華社）

在全國22天未出現新增本土病例後，安徽、遼寧又相繼出現本土確診病例，迄今無法確認「零號病人」。有專家研判，疫情源頭很有可能從遼寧營口開始傳播。由於這次確診者的共同點是都沒打過新冠疫苗，專家及官媒昨天齊聲呼籲民眾盡早接種，「構築免疫城刻不容緩」。

綜合報導，這波本土疫情，安徽確診5例，遼寧確診6例；本土無症狀感染者中，安徽7例，遼寧8例。15日0時至19時，遼寧省新增4例本土確診病例，其中瀋陽市1例、營口市3例；營口市新增5例本土無症狀感染者。另安徽衛健委通報15日無新增確診病例。

疫情發生後，安徽六安市決定在3天之內完成城區約60萬人全員核酸檢測。安徽一名確診者此前在遼寧營口感到不適還去過北京，北京已鎖定密切接觸者，涉及11個區。

遼寧省瀋陽市昨天新增的本土確診病例，是中國醫科大學附屬盛京醫院後勤退休返聘職工，他曾於5月3日與家人總計12人共乘3輛車自駕去鮁魚圈旅遊，5月5日自駕返回。

官媒健康時報報導，這波本土疫情仍無法確認「零號病人」，初判可能是境外移入導致。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則認為，依據地理位置和發病時間判斷，疫情源頭很有可能是遼寧營口。

官媒新華社昨天評論指出，這波本土確診使全國已有12個中風險地區涉安徽、遼寧兩省，疫情警報再次拉響。兩省確診患者均未接種過新冠疫苗，這顯示提高人群接種率，盡早構築免疫屏障已刻不容緩。

中國工程院院士鍾南山近日接種中國國產新冠疫苗。他表示，中國接種疫苗比例較低，爭取盡快能達到70%至80%的接種率。他接種後感覺很好，希望大家也盡快接種。

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