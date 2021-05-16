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顏真卿筆誤？ 刺變成刾學者挑錯

中國新聞組／北京16日電
顏真卿《祭侄文稿》中的「刾」字。(網頁截圖)
顏真卿《祭侄文稿》中的「刾」字。(網頁截圖)

近日，一段中國政法大學教授孫鶴講解顏真卿《祭侄文稿》的視頻，引發熱議。視頻中，她認為顏真卿將「刺史」寫作「刾史」，是錯字。她的觀點遭到眾多網友的批評質疑，書法專業人士也不認可她的說法。引發爭議後，該視頻目前已被下架。

觀察者網報導，引發爭議的視頻，來自於某媒體文史欄目2016年1月的一堂書法公開課，名為《重溫經典第十講：顏真卿——一個締造二王之外又一巔峰的人》。

在這堂公開課中，主講人中國政法大學人文學院藝術系教授孫鶴，給這幅與王羲之《蘭亭序》和蘇軾《黃州寒食帖》並稱「天下三大行書」的顏真卿《祭侄文稿》挑了一個錯。她認為，顏真卿在《祭侄文稿》將「蒲州刺史」的「刺」寫成「刾」（孫鶴讀作jia），是寫了個錯字。因為在唐代所有的官稱當中，只有刺史，沒有「刾史」。

孫鶴的觀點，遭書法圈圈內人士批評質疑。不少網友指出，在古代「刺」同「刾」，今天規範寫法統一為「刺」，古代有異體字，「刾」是其中一種寫法，其他還有多種。

敦煌學家、語言文字學家、浙江大學文科資深教授張湧泉表示：「刾」在唐代人的日常書寫中不少見。這個小問題，在南北朝顏之推的《顏氏家訓》中就解釋過了：「刺字之傍應為朿，今亦作夾。」張教授指出，「朿」和「夾」的混淆，是從篆文隸變的過程中出現的，所以漢代碑文中已經常見「刾」寫法。「顏真卿把刺左側寫作夾形，是沿用了漢碑以來就流行的寫法。」

孫鶴的觀點也遭到眾多網友的嘲諷。「挑刺被刺扎到了。」「質疑人家不用做功課的嗎？」「現在的專家只會大膽假設，不會小心求證。」

書法 中國

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