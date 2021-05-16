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雲南富寧新規婚禮金最多200元 網：超過會槍斃嗎？

中國新聞組／北京16日電
雲南富寧縣近日公告新規，管制婚、喪禮禮金、邀請人數，且須向政府申請。這項規定在網路引起正反論戰。（中新社）
雲南富寧縣近日公告新規，管制婚、喪禮禮金、邀請人數，且須向政府申請。這項規定在網路引起正反論戰。（中新社）

雲南富寧縣近日公告新規，婚、喪禮禮金不得超過人民幣200元（約31美元），邀請人數不得超過200人，且須向政府申請。這項規定在網路引發正反論戰，有人支持，有人批管太多。

富寧縣融媒體中心官方微博「富寧融媒」宣稱，婚喪喜慶是人生大事，可是「隨禮攀比、鋪張浪費等現象的出現，讓傳統的婚喪喜慶事宜失去了意味」，因此才需要相關規定進一步規範與指導。

雲南富寧縣委辦公室3日發布「富寧縣婚喪喜慶事宜操辦管理辦法」，全文共13條，規範舉行婚喪喜慶的方式、內容等細節。

辦法規定，「婚禮禁奢、喪禮從簡」。聘禮的價值不得高於富寧縣上年度城鎮居民人均可支配收入的一倍、婚禮車隊不得超過10輛；喪禮須在三天內辦妥，且不辦法事、不出大殯，也不能聘請樂隊、文藝隊等。

這份辦法更規定，不論婚、喪禮，禮金或禮品上限不得超過人民幣200元，邀請人數不得超過200人；且不得舉辦慶祝生日、喬遷、升職的宴會。

此外，官方還要求相關活動須獲得許可才能舉辦，婚禮須提前10天向當地的黨組織申請，喪禮則須在舉辦完後10天內補報。

辦法還稱，上述均列入文明單位、文明村鎮申報考核內容，若辦理過程中有「不文明」的情形將予以扣分；若情節重大，將取消相關單位參與縣級以上文明單位評選資格，同時追究相關人責任。

原本這個地方消息未受關注，但在辦法公布一周後，隨著澎湃新聞等全國性媒體報導，加上多個微博大V對此事發表評論，已在網路引起熱議。

持正面意見的網友認為，訂出一個標準讓大家依循，有助降低婚、喪禮的亂象，應該全國推廣；但不贊同的人則表示政府管太多，管理不能一刀切。

美國之音的評論指出，富寧縣以新規管理婚、喪禮的「創舉」，是順著中國國家主席習近平的思路，強化對民眾控制而推出的新舉措。未來是否會推廣到全中國，值得關注。

有網民稱，超過會槍斃嗎？還有人說，搞那麼麻煩幹嘛，直接規定禁止結婚不就得了，從源頭解決問題。

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