天問一號上火星 華爾街日報：中國加冕時刻

《華爾街日報》形容天問一號着陸火星是「中國加冕時刻」。（網頁截圖）

「天問一號」火星 探測器搭載的「祝融號」火星車於昨日上午7時18分成功登陸火星，這是中國 首次的火星探測任務，讓中國成為繼美國、蘇聯以後，第三個成功發射太空 探測器登陸火星的國家，也讓中國長達十年的太空探測達巔峰，向世界釋出信號，中國星際探索已趕上美國，可與美競爭太空領導權。

美國《華爾街日報》昨日援引專家觀點，以「成功登陸火星，中國的加冕時刻」為題進行報導，指出探索太空計畫一直是中國的驕傲，中國近年在該領域正不斷進步，迅速實現各項目標。

新華社報導，中國國家主席習近平昨天第一時間發出賀電，祝賀「天問一號」成功著陸火星，是中國邁出星際探測征程的重要一步，是中國航天事業發展的又一具里程碑意義，並鼓勵加快建設航天強國。美國太空總署（NASA）和俄羅斯聯邦航天局（Roscosmos）等也表示祝賀。

英國《自然》雜誌援引義大利博洛尼亞射電天文研究所行星科學家奧羅賽的評價稱，這次成功著陸火星對中國而言是巨大飛躍，「中國一次便完成NASA耗費數十年才完成的任務。」

美國自1976年以來共成功登陸火星九次，前蘇聯在1971年曾登陸，傳回一張照片後就報銷，探測任務宣告失敗。華爾街日報報導，中國的太空計畫已成為民族自豪感的來源，自2011年美國立法禁止中國參與太空總署有關的計畫以來，中國得靠自己來發展太空探索任務。

新華社報導，昨天凌晨1時許，「天問一號」探測器在停泊軌道實施降軌，機動至火星進入軌道；凌晨4時許，著陸巡視器與環繞器分離，歷經約三小時飛行後，進入火星大氣，經過約九分鐘的減速、懸停及緩衝階段等，成功登陸於預選登陸區。

兩器分離約30分鐘後，環繞器進行升軌，返回停泊軌道，為著陸巡視器提供中繼通信。登陸後，「祝融號」火星車離開「天問一號」，展開科學探測任務。

「天問一號」是中國首次火星探測任務，搭載13台科學儀器對火星進行全方位科研。火星車「祝融號」之後將依次展開對著陸點全域成像、自檢駛離著陸平台，並進行巡視探測。

BBC在網站推出有關中國火星探測任務的報導。（網頁截圖）

火星探測任務總設計師張榮橋曾對外公布「祝融號」火星車的配置細節，火星車約240公斤，為六輪獨立驅動，攜帶六台載荷，其太陽翼呈蝴蝶翼形。

據專家指出，這次任務主要涉及火星空間環境、地表形貌特徵、土壤表層結構等研究，將給中國帶來火星的第一手資料。氣象有關的研究將收集有關溫度、氣壓、風速和風向的大氣數據，研究火星的磁場和重力場，這些將解答外界的好奇，例如火星究竟是什麼樣的氣候。

「天問一號」探測器於去年7月23日發射，2月24日探測器進入火星停泊軌道，展開約三個月的環繞探測，避開石塊坑洞與沙塵暴，最終昨天成功著陸。