龍捲風襲擊蘇州、武漢 吹走2噸貨車 鐵板也被捲成麻花…

武漢蔡甸區一處工地上的受損車輛。（中新社）

中國 多地日前遭遇極端天氣，其中蘇州、武漢 兩地遭遇龍捲風 襲擊，導致多人傷亡、大量民房倒塌，親歷者表示，龍捲風破壞性最強的時間持續了10分鐘左右，她親眼看著所在的工廠天花板一塊塊往下掉；據統計，這個突發災害造成6人死亡，218人受傷；27戶共85間民房倒塌。

每日經濟新聞報導，中國近半個月來隨著氣溫回升，天氣也變得不太穩定；10日下午，武漢遭遇雷暴大風、短時強降水等強對流天氣，白晝如夜，狂風四起，暴雨傾盆。四天後，強對流天氣再度襲擊，還伴有雷雨大風、冰雹、短時強降水等。

據央視新聞報導，14日江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮部分地區也突遭龍捲風襲擊，初步研判為EF3級龍捲風，中心最大風力17級。龍捲風造成人員傷亡，局部電力設施、多處房屋受損。經統計，災害共造成4人死亡、19人輕傷；受損農戶84戶。

據江蘇新聞報導，親歷者說，龍捲風破壞性最強的時間持續了10分鐘左右，她所在的工廠天花板一塊塊往下掉，廠房被強風刮塌，人躲到機器下避險，多人受傷。另外，中新網報導，吳江中天噴織有限公司周邊是這次受災情況較為嚴重的地區，一些廠房只剩下斷壁殘垣，建築鐵皮板被擰成了麻花狀。

另據看看新聞報導，一位貨車司機稱自家停在路邊2噸重的貨車，從門口吹到了遠處的超市，當時手剎還拉著。

家住武漢的黃女士說，14日晚8時左右，雨勢漸大，就在他們夫婦兩人準備就寢時，突然一陣大風將房間大門吹開，隨後房屋發出震耳欲聾的巨響，房頂突然垮塌，還沒等她們反應過來，夫妻兩人就被埋在了瓦礫中，頭部都被砸破流血。

針對不少媒體指出「武漢發生9級龍捲風」，中國天氣網報導，根據湖北省氣象局表示，尚未對此次龍捲級別定級，而且風力等級並不等同於龍捲風等級，從目前通用的龍捲風等級定級標準來看，也從未有「9級龍捲風」之說。