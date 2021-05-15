NBA球星麥格瑞迪拍賣美國別墅 上架阿里、5千萬起標

NBA球星在阿里拍賣上拍賣自己的別墅。(取材自阿里拍賣)

前NBA 球星麥格瑞迪（Tracy McGrady）在微博亮出了自己位於美國休士頓 的豪宅，其將這棟豪宅的拍賣 信息放到了阿里拍賣平台，歡迎中國買家競拍。

據錢江晚報導報導，麥格瑞迪指自己在休士頓生活了14年，因為要離開所以決定出售。這棟名為「NBA球星麥迪休士頓別墅」的房產，建築面積2197.44平方米，總樓層3層，當前報價即起始價為5750萬美元，加價幅度為10萬元；保證金為287.5萬元，競價周期為1天，將於5月19日上午10點開始競拍。

NBA球星在阿里拍賣上拍賣自己的別墅。(取材自錢江晚報)

據報導，從阿里拍賣平台顯示，麥格瑞迪留在這棟別墅的個人家居與相關物品也在競買清單中。具體包括麥格瑞迪在別墅中的家具，2個簽名籃球，2雙簽名籃球鞋，以及別墅健身房中留置的麥格瑞迪私人用品等物品。

目前，該套別墅的競拍已有4297次圍觀。

據維基百科報導，麥格瑞迪曾經連續七次入選到全明星陣容，連續兩次獲得NBA得分王頭銜，在1997年至2004年的七年時間裡曾效力於多倫多暴龍隊和奧蘭多魔術隊，在2004-2005賽季轉會到休士頓火箭隊，與姚明組成姚麥組合，也曾在CBA打過球，在中國，他的粉絲群龐大。