我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

NBA球星麥格瑞迪拍賣美國別墅 上架阿里、5千萬起標

中國新聞組╱北京15日電
NBA球星在阿里拍賣上拍賣自己的別墅。(取材自阿里拍賣)
NBA球星在阿里拍賣上拍賣自己的別墅。(取材自阿里拍賣)

NBA球星麥格瑞迪（Tracy McGrady）在微博亮出了自己位於美國休士頓的豪宅，其將這棟豪宅的拍賣信息放到了阿里拍賣平台，歡迎中國買家競拍。

據錢江晚報導報導，麥格瑞迪指自己在休士頓生活了14年，因為要離開所以決定出售。這棟名為「NBA球星麥迪休士頓別墅」的房產，建築面積2197.44平方米，總樓層3層，當前報價即起始價為5750萬美元，加價幅度為10萬元；保證金為287.5萬元，競價周期為1天，將於5月19日上午10點開始競拍。

NBA球星在阿里拍賣上拍賣自己的別墅。(取材自錢江晚報)
NBA球星在阿里拍賣上拍賣自己的別墅。(取材自錢江晚報)

據報導，從阿里拍賣平台顯示，麥格瑞迪留在這棟別墅的個人家居與相關物品也在競買清單中。具體包括麥格瑞迪在別墅中的家具，2個簽名籃球，2雙簽名籃球鞋，以及別墅健身房中留置的麥格瑞迪私人用品等物品。

目前，該套別墅的競拍已有4297次圍觀。

據維基百科報導，麥格瑞迪曾經連續七次入選到全明星陣容，連續兩次獲得NBA得分王頭銜，在1997年至2004年的七年時間裡曾效力於多倫多暴龍隊和奧蘭多魔術隊，在2004-2005賽季轉會到休士頓火箭隊，與姚明組成姚麥組合，也曾在CBA打過球，在中國，他的粉絲群龐大。

NBA球星在阿里拍賣上拍賣自己的別墅。(取材自錢江晚報)
NBA球星在阿里拍賣上拍賣自己的別墅。(取材自錢江晚報)

休士頓 拍賣 NBA

上一則

中駐溫哥華領館 2度遭潑灑液體、塗鴉

下一則

主播惡搞酒店熱水壺中撒尿 「我的童子尿非誰都能喝」

延伸閱讀

NBA／海斯倫本季首秀打3分鐘遭驅逐 不介意留笑柄

NBA／海斯倫本季首秀打3分鐘遭驅逐 不介意留笑柄
NBA／籃網三巨頭15日合體鬥牛 教頭：無論好壞總是體驗

NBA／籃網三巨頭15日合體鬥牛 教頭：無論好壞總是體驗
NBA新設「賈霸獎」 表揚致力種族平權球員

NBA新設「賈霸獎」 表揚致力種族平權球員
休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲

休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國國家主席習近平（左）與母親齊心。（央視網）

央視披露習和母親故事 母曾告誡習「高處不勝寒」

2021-05-09 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定