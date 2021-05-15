我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

計價不明、壟斷貨運資訊 滴滴、貨拉拉等10平台遭約談

中國新聞組／北京15日電
滴滴出行等10家企業遭市場監管總局約談。（路透）
滴滴出行等10家企業遭市場監管總局約談。（路透）

在集中整治金融科技平台後，現中國監管重拳揮向交通運輸服務平台。交通運輸部、市場監管總局等8部門，14日聯合約談滴滴在內的10家企業，要求平台就計價規則不明、壟斷貨運資訊與侵害從業人員權利等事項進行整改。有輿論認為，新一輪反壟斷風暴是中國「國進民退」加深的力證。

這次約談交通運輸平台，是以「交通運輸新業態協同監管部際聯席會議」的名義發起，被約談的平台共有滴滴出行、首汽約車、曹操出行、美團出行、T3出行、高德、滴答出行、滿幫、貨拉拉、快狗打車等10家。

官方部門在約談時明確指出，社會普遍反映叫車平台的抽成比例高、分配機制不公開透明、隨意調整計價規則；此外，網路貨運平台存在壟斷貨運資訊、惡意壓低運價、隨意調漲會員費等問題。同時，平台涉嫌侵害從業人員的合法權益，引發社會廣泛關注。

官方要求各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，立即開展整改。接受約談的各平台企業均允諾，將按照約談要求，進行全面系統審視，履行責任、做好整改工作，依法合規經營。

自由亞洲電台報導，雖然反壟斷看上去並非是這場會議的主要內容，但這難免讓人聯想到，中國金融管理部門一個月前面向百度、京東、阿里、騰訊等34家互聯網平台企業召開的行政指導會。當時，政府部門強調，強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位等反壟斷領域的熱點問題必須得到嚴肅整治。

前青海省政協委員、民營企業家王瑞琴認為，政府打著反壟斷等旗號整治平台企業，顯然是打壓民營經濟的歧視性做法。「最大的壟斷都被中國國營企業，比如中石化、中石油、中建等等。中國所有真正的壟斷行業都是國企，那麼在民企當中只是說相對壟斷，不是絕對壟斷，而相對壟斷也是一種市場競爭的結果」她說。

北京日報報導，銀保監會持續加強銀行保險機構股東股權監管，14日公開第三批、19名重大違法違規股東，其中包括了以飲料起家的匯源集團。

中國 石油 百度

上一則

唐山鋼鐵企業遭約談 官方嚴管、黑色系期貨嚇跌

下一則

撞車求和解 廣西短裙妹暗示肉償…最後兩人十指緊扣

延伸閱讀

阿里罰單吃掉獲利 Q1虧損8.5億美元

阿里罰單吃掉獲利 Q1虧損8.5億美元
中反壟斷再揮刀 「美團」遭調查

中反壟斷再揮刀 「美團」遭調查
中國「哈囉出行」擬赴美上市 大股東為螞蟻集團

中國「哈囉出行」擬赴美上市 大股東為螞蟻集團
反壟斷又開鍘 國有礦企五礦發展與阿里巴巴合作被查

反壟斷又開鍘 國有礦企五礦發展與阿里巴巴合作被查

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國國家主席習近平（左）與母親齊心。（央視網）

央視披露習和母親故事 母曾告誡習「高處不勝寒」

2021-05-09 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定