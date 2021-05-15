計價不明、壟斷貨運資訊 滴滴、貨拉拉等10平台遭約談

滴滴出行等10家企業遭市場監管總局約談。（路透）

在集中整治金融科技平台後，現中國 監管重拳揮向交通運輸服務平台。交通運輸部、市場監管總局等8部門，14日聯合約談滴滴在內的10家企業，要求平台就計價規則不明、壟斷貨運資訊與侵害從業人員權利等事項進行整改。有輿論認為，新一輪反壟斷風暴是中國「國進民退」加深的力證。

這次約談交通運輸平台，是以「交通運輸新業態協同監管部際聯席會議」的名義發起，被約談的平台共有滴滴出行、首汽約車、曹操出行、美團出行、T3出行、高德、滴答出行、滿幫、貨拉拉、快狗打車等10家。

官方部門在約談時明確指出，社會普遍反映叫車平台的抽成比例高、分配機制不公開透明、隨意調整計價規則；此外，網路貨運平台存在壟斷貨運資訊、惡意壓低運價、隨意調漲會員費等問題。同時，平台涉嫌侵害從業人員的合法權益，引發社會廣泛關注。

官方要求各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，立即開展整改。接受約談的各平台企業均允諾，將按照約談要求，進行全面系統審視，履行責任、做好整改工作，依法合規經營。

自由亞洲電台報導，雖然反壟斷看上去並非是這場會議的主要內容，但這難免讓人聯想到，中國金融管理部門一個月前面向百度 、京東、阿里、騰訊等34家互聯網平台企業召開的行政指導會。當時，政府部門強調，強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位等反壟斷領域的熱點問題必須得到嚴肅整治。

前青海省政協委員、民營企業家王瑞琴認為，政府打著反壟斷等旗號整治平台企業，顯然是打壓民營經濟的歧視性做法。「最大的壟斷都被中國國營企業，比如中石化、中石油 、中建等等。中國所有真正的壟斷行業都是國企，那麼在民企當中只是說相對壟斷，不是絕對壟斷，而相對壟斷也是一種市場競爭的結果」她說。

北京日報報導，銀保監會持續加強銀行保險機構股東股權監管，14日公開第三批、19名重大違法違規股東，其中包括了以飲料起家的匯源集團。