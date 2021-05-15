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唐山鋼鐵企業遭約談 官方嚴管、黑色系期貨嚇跌

記者李仲維、編譯黃淑玲／綜合報導
官方整治炒作行為，黑色系期貨應聲重挫。圖為青島港裝卸鐵礦砂。（本報系資料庫）
官方整治炒作行為，黑色系期貨應聲重挫。圖為青島港裝卸鐵礦砂。（本報系資料庫）

受到上海市、河北省唐山市相關部門約談鋼鐵生產企業影響，中國「黑色系」商品期貨14日暴跌，以鐵礦石、煤炭為代表的「黑色系」午盤後集體回落，鐵礦石、焦炭、螺紋鋼、熱軋板等直奔跌停，但盤尾有所回升。

唐山市市場監管局官網披露，針對近期鋼材市場價格持續上升，價格上漲幅度遠超成本上漲情況，為保護企業正常生產經營活動，規範價格行為，防範價格違法風險，維護良好價格秩序，昨日就鋼鐵價格聯合約談全市鋼鐵生產企業。

鐵礦砂期貨價格在大連商品交易所連兩天大跌，在新加坡交易所行情走勢也相仿，從之前歷史高價每噸233.75美元，一度挫低到每噸192.55美元。

國務院總理李克強最近表示必須對瘋漲的原物料商品價格採取對策，唐山市府當局隨後誓言處罰包括操縱價格在內等違規行為的鋼鐵業者。彭博資訊報導，鋼鐵公司昨天被通知，最重的處罰會是取消執照或勒令停業。

唐山市是中國鋼鐵製造中心，生產全國14%鋼鐵。

同樣是昨日，上海市場監管局也召開鋼鐵企業繼續做好市場穩價工作會議，要求鋼廠要嚴格遵守法律，規範價格行為，不得捏造、散布漲價資訊，擾亂價格秩序；不得相互串通，操縱鋼材價格；不得在生產成本未發生明顯變化情況下，大幅提高鋼材銷售價格，推動鋼材價格過快、過高上漲。

國家統計局昨日發布數據顯示，5月上旬與4月下旬相比，黑色金屬產品價格漲幅明顯，螺紋鋼（鋼筋）漲幅達11%。

第一財經引述業界人士指出，大宗商品市場前期瘋狂上漲，主因兩個關鍵因素，一是宏觀環境處於貨幣寬鬆周期；二是基本面需求恢復，但供給端受多重因素擾動偏緊，供求「錯位」。

Wind數據顯示，5月1日至12日期間，大宗商品有54個品種處於漲勢，僅七個品種處於跌勢。其中建材、鋼鐵、煤炭板塊中的11個品種漲幅超過10%。

光大期貨研究所有色研究總監展大鵬認為，中短期來看，部分商品如黑色、有色、動力煤、玻璃等品種有價格過熱風險，淡季即將到來，政策關注度又高，回檔整理機率加大。中長期來看，商品上漲拐點信號並未出現，建議謹慎樂觀。

中國 國務院 新加坡

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