馳援18hr斷水 被救驢友竟藏2瓶水稱「做人要留一手」

搜救隊員穿越曲折危險的「曲曲路」救人。（取材自北京晚報）

近日在北京 房山野山之中的一次救援，讓身經百戰的房山藍天救援隊隊員感慨。當天，為營救18名迷路、受傷被困的驢友（戶外旅遊的愛好者），30多名藍天隊員在斷水斷糧的情況下，在崇山峻嶺中歷時18個多小時，將18人安全護送下山。沒想到到了山下，竟有驢友從包裡掏出兩瓶水，開始燒水泡茶，還說「做人需要留一手」，讓藍天隊員心裡很不好受。

救難人員揹獲救驢友走山路下山。（取材自北京晚報）

澎湃新聞報導，5月9日17時許，房山藍天救援隊接到求救電話，「您好，我們有一名女遊客，腳踝被100多斤的大石頭砸中了，現在還在流血……。」經過了解得知，他們有80多人，從外地來房山爬野山。和受傷的女驢友一起的共四人被困，另外，還有11人走散、三人失聯。掛了電話，藍天隊員火速集結。

為了盡速援救受困者，藍天隊員選擇了路途最近但也最危險、處處是懸崖峭壁的「曲曲路」，期間，一個搜救小組找到了11名迷路的驢友。11名驢友渴壞了，藍天隊員們把自己的水給了他們。正是這個舉動，導致後半夜藍天隊員斷水。

之後，藍天隊員又陸續找到另外三名失聯的驢友，腳踝骨折的女驢友也被找到。藍天隊員說，當時他們一方面聯繫隊員運送軟擔架，一方面尋找合適的下山道路，「又累又餓又渴，好多隊員連晚飯都沒吃，但沒一個人抱怨。」

救難人員揹獲救驢友走山路下山。（取材自北京晚報）

因為軟擔架無法及時送達，藍天隊員決定把受傷女驢友背下山，一夜的奔波，大家終於安全到達山下，整個過程歷經18個多小時，18名驢友被安全護送下山。

不過，有些驢友的表現讓藍天隊員心裡不好受。藍天隊員發現一名驢友在自己有水的情況下仍然問藍天隊員要水。「到了山下，這人竟然從包裡掏出兩瓶水，開始燒水泡茶。我們問他山上早就斷水了，你怎麼還有水，這名驢友竟說，『做人需要留一手』。」