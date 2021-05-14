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豬堅強老了…原主人專程探望：帶來牠最愛吃的食物

中國新聞組／北京14日電
原主人看望豬堅強。（取材自成都商報）
原主人看望豬堅強。（取材自成都商報）

2008年5月12日汶川大地震，掩埋地下36天卻奇蹟存活的一頭豬，被人們稱為「豬堅強」。從此它成了「網紅豬」，13年來一舉一動仍時不時牽動人心。這頭「網紅豬」即將滿14歲，相當於「人類的百歲」，生命已經進入「最後的日子」了。

成都商報報導，每年5月12日，都有大量的遊客到建川博物館看望豬堅強，今年來看望豬堅強的，包括牠的原主人彭州市龍門山鎮團山村村民萬興民夫婦。萬興民夫婦專門從老家帶來了玉米和青菜葉，這是豬堅強半歲前，在萬興民家時最愛吃的食物。萬興民走進豬堅強的玻璃房內，當他把菜葉放在豬堅強嘴邊時，原本有些虛弱、躺著的豬堅強，彷彿認識人似的，試圖站起來。在嚼著青菜葉，吃了一點玉米後，又慢慢躺下。

談及豬堅強的現狀，建川博物館館長樊建川說，「獸醫告訴我，牠的體溫比正常的豬要低一些，瞳孔有些放大，心臟很脆弱，翻身都不敢翻，我們按要求給牠吃葡萄糖。」

對於豬堅強現象，專家認為，豬堅強值得大家紀念，卻不應該過分關注牠。「豬堅強是一個精神的象徵，社會大眾希望它能一直堅強地生活下去，但這是不可能的」、「豬堅強再堅強，也不能違背自然規律。」大家應讓牠安靜地走完最後的日子。

博物館 地震

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