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1810公里花381元 上海男大生6天5夜搭公交到北京

中國新聞組／北京14日電
上海男大生搭公交到北京，6天5夜僅花381元。（視頻截圖）
上海男大生搭公交到北京，6天5夜僅花381元。（視頻截圖）

華東理工大學的大二男生唐同學，4月29日起坐公交從上海奉賢出發，5月4日抵達了北京路莊，幾乎全程坐著公交車，僅花了381元就完成了這趟1810公里的旅行，「大二男生從上海坐公交到北京」的詞條13日登上熱搜。

澎湃新聞報導，唐同學5月9日在B站發布了一條近16分鐘的視頻，將自己從出發到結束的所有行程完整展現。第幾天、幾點到幾點，哪一路公交、乘坐多少站，一班多少公里，總里程多少，均進行了詳實的記錄。視頻顯示，唐同學從上海出發， 途經蘇州、無錫、泰州、揚州、淮安、宿遷、徐州、濟寧、泰安、濟南、德州、衡水、保定，最終來到北京。

對此，微博網友評價：「這樣的體驗也是一種教育，說明中國交通網絡發達有序。」「試想一下古代進京趕考的人。」不少網友大讚「非常傳奇」、「這樣的旅行難度太大了」、「求攻略」。

而這也並不是唐同學第一次坐著公交旅行。2019年，他就曾坐著公交從上海前往南京；今年3月，他也曾嘗試從溫州坐車到上海，兩次乘車的全過程也都發布在了B站上。

在視頻中，唐同學解釋了自己坐著公交遊歷的原因：出去玩，無非就兩個目的，獨特的景色，或獨一無二的經歷，「我覺得坐公交車就很符合這樣的特點。」唐同學回憶，「最誇張的一天，早上5點半趕首班車，晚上10點才到目的地，滿打滿算有16個小時。」

1810公里，耗時六天五夜，車票381元。這一路上的經歷充滿意外——在蘇魯省界，公交不相連的地方，他只能改坐「火三輪」；五一期間，有一段公交等了幾趟車沒能擠上去，最後只能打車。唐同學也丟過相機，為了找回，他只能不停回憶丟相機那天坐過的所有公交車，一個個打電話，最終在公車公司找回。

唐同學表示，會上熱搜出乎意料。平時，自己就是一位地理迷，這次的行程是花了五六天策劃的，他發現這條線路上，公交環環相連，但再往北就比較困難了，因此終點選在了北京。根據此前兩次出行的經驗，唐同學為自己準備了輕量的背包，一塊兩萬毫安的充電寶，還有一些壓縮餅乾，旅途總體還是舒適的。

這次出行，讓唐同學感到驚奇的是從南到北，建築風格、地域風貌、老百姓的方言習俗漸次發生變化。先前課本上的地理知識和風土人情，也由此具像化地呈現出來。「通過公交車，點對點，一步步地把兩個大城市連在一起，是件很有趣的事情。」唐同學說，雖然比起高鐵飛機來說，公交車確實沒有那麼方便，但通過坐公交車旅行，能夠感受到各地方言和人文的魅力，會很直觀地體會到國家到底有多大，這種感覺很踏實。

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