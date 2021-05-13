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曾在帳篷辦5分鐘婚禮…抗疫2度延期 四川護士如願成婚

中國新聞組／北京13日電
2021年5月8日，孫雪英和丈夫李波舉辦婚禮當天。（取材自紅星新聞）
2021年5月8日，孫雪英和丈夫李波舉辦婚禮當天。（取材自紅星新聞）

四川省眉山市護士孫雪英和丈夫李波兩人的婚禮因為新冠疫情延期了兩次，去年2月，兩人在防疫點的帳篷裡，舉行了5分鐘的簡短婚禮，交換完婚戒後，孫雪英就忙著給民眾量體溫了。日前，在國際護士節前夕，兩人終於如願舉行了一場完整的婚禮。

紅星新聞報導，孫雪英和李波是高中同學，兩人大三相戀，雖然孫雪英駐村從醫，李波在外地上班，聚少離多，但仍決定要結婚。沒想到的是，疫情改變了婚禮計畫。

原定2020年2月9日的婚禮遇上了疫情，孫雪英作為駐村醫療工作人員投身這場「抗疫戰」，李波則成了一名志願者，兩人共同在防疫的前線奮鬥。

隨著疫情好轉，2020年年底，兩人的婚禮再次提上日程。這一次，他們定下的日子是2021年2月6日。想著婚禮加春節，好事成雙。沒想到今年元旦過後，當局下令「喜事緩辦」，孫雪英和李波不得不再次通知親朋好友婚禮延期。

到了預訂婚禮這天，孫雪英和李波在家門口放了一串鞭炮，紀念一下這個日子。附近防疫帳篷的同事聽到鞭炮聲，就問起二人，「你們的戒指呢？」於是，趁著中午來往人不多，幾個人就在帳篷裡舉行了一場簡單的婚禮。戴上戒指後，李波和孫雪英來了一個幸福的擁抱。孫雪英說，「等戰勝疫情了，我們會舉辦更好的婚禮」。隨後，帳篷外就來了要測量體溫的民眾。

這次，兩人定2021年5月8日舉行婚禮，大家都期盼再也不要延期了。婚禮上，當初為他們舉行五分鐘婚禮的同事笑著說，「孫雪英，你嫁了兩年，終於嫁了出去了」。孫雪英也感動地說，希望早日完成新冠疫苗全民接種，讓生活重歸平靜，讓更多的人，可以安心布置自己的婚禮。

李波陪著孫雪英在高速路口值守。（取材自紅星新聞）
李波陪著孫雪英在高速路口值守。（取材自紅星新聞）
2020年2月9日，李波和孫雪英在防疫點帳篷內舉行了五分鐘的婚禮儀式。（取材自紅...
2020年2月9日，李波和孫雪英在防疫點帳篷內舉行了五分鐘的婚禮儀式。（取材自紅星新聞）

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