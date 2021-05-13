曾在帳篷辦5分鐘婚禮…抗疫2度延期 四川護士如願成婚

2021年5月8日，孫雪英和丈夫李波舉辦婚禮當天。（取材自紅星新聞）

四川省眉山市護士孫雪英和丈夫李波兩人的婚禮因為新冠疫情 延期了兩次，去年2月，兩人在防疫 點的帳篷裡，舉行了5分鐘的簡短婚禮，交換完婚戒後，孫雪英就忙著給民眾量體溫了。日前，在國際護士節前夕，兩人終於如願舉行了一場完整的婚禮。

紅星新聞報導，孫雪英和李波是高中同學，兩人大三相戀，雖然孫雪英駐村從醫，李波在外地上班，聚少離多，但仍決定要結婚。沒想到的是，疫情改變了婚禮計畫。

原定2020年2月9日的婚禮遇上了疫情，孫雪英作為駐村醫療工作人員投身這場「抗疫戰」，李波則成了一名志願者，兩人共同在防疫的前線奮鬥。

隨著疫情好轉，2020年年底，兩人的婚禮再次提上日程。這一次，他們定下的日子是2021年2月6日。想著婚禮加春節，好事成雙。沒想到今年元旦過後，當局下令「喜事緩辦」，孫雪英和李波不得不再次通知親朋好友婚禮延期。

到了預訂婚禮這天，孫雪英和李波在家門口放了一串鞭炮，紀念一下這個日子。附近防疫帳篷的同事聽到鞭炮聲，就問起二人，「你們的戒指呢？」於是，趁著中午來往人不多，幾個人就在帳篷裡舉行了一場簡單的婚禮。戴上戒指後，李波和孫雪英來了一個幸福的擁抱。孫雪英說，「等戰勝疫情了，我們會舉辦更好的婚禮」。隨後，帳篷外就來了要測量體溫的民眾。

這次，兩人定2021年5月8日舉行婚禮，大家都期盼再也不要延期了。婚禮上，當初為他們舉行五分鐘婚禮的同事笑著說，「孫雪英，你嫁了兩年，終於嫁了出去了」。孫雪英也感動地說，希望早日完成新冠疫苗 全民接種，讓生活重歸平靜，讓更多的人，可以安心布置自己的婚禮。