留著13年前血衣… 汶川大震倖存者 為30罹難同學掃墓

當年被救出來的小向正在接受醫師診斷。（取材自健康時報）

汶川大地震 屆滿13年，超過100名都江堰聚源中學的罹難學生家屬在這天齊聚悼念。有許多人仍持續追究豆腐渣工程導致親人遇離的責任。一位當年7歲的女孩小向如今成為一位護士，多年來，她每年都去為30位罹難同學掃墓。

都江堰聚源中學在2008年汶川大地震時，教學大樓整倒塌，超過200名師生遭到活埋，是死傷最嚴重的災區之一。

健康時報報導，當年7歲的女生小向在都江堰新建小學唸書，直到地震發生前一秒，全班都不清楚發生了什麽事情。後來玻璃砰砰響，班上有個小男孩喊「快跑！壓路機來壓學校了！」男同學的話音剛落，接著玻璃就震碎了。

「班級當時有約50個人，近30個永遠被埋在了學校廢墟下，再也回不來了。我只有左手受傷，全身其他地方都完好無損。」小向的媽媽現在還留著她當天穿的那套衣服，小向回想，「那些血其實就是我同學們身上的血，一滴滴浸濕了我的衣服」。

震後的她留有創傷後遺症，護士每天晚上陪著她，幫她心理輔導。2018年後小向才開始敢去看望同學，為他們掃墓，「之前我一直過不去自己心裡那道坎，我怕遇到同學們的家人，怕勾起他們的傷心事」。

香港 電台報導，過去13年間，遇難學生、老師的家屬都會重回傷心地，共同悼念罹難的親屬，許多人至今無法釋懷，更有人13年來持續維權，追究豆腐渣工程導致親人遇離的責任。

魯碧玉便是其中之一。她的兒子劉小川在震災中罹難，她認為害死兒子的是豆腐渣工程、是人禍，因此從2008年開始，踏上維權路。近13年被捕、被拘留達50次。

喪子是魯碧玉終身的痛，多年來為死去的兒子追究豆腐渣工程責任，堅持不放棄。

周興蓉的兒子也在地震中喪生，當年她親眼目睹校舍倒塌，至今仍無法接受這一切。她的維權路，不但沒有得到丈夫的支持，更在多次被關押間，健康不斷惡化，現在已無法生育且左眼失明。