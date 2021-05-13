我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

解決中國生育危機 專家：每生1人獎100萬

中國新聞組／北京13日電

中國2020年人口普查結果，快速高齡化及出生率大減受到關注。人口經濟學家梁建章建議，為鼓勵生育，官方可考慮為每名新生兒，以現金及其他形式獎勵人民幣100萬元(約15.5萬美元)。

中新社報導，攜程網創始人、北京大學光華管理學院教授的梁建章強調，這一金額的獎勵，可以採用現金，也可以給予所得稅或社會保險費減免，或是房價補貼等多種形式進行。

官方11日公布2020年人口普查結果，梁建章當天即發表解讀文章說，「生一個娃給100萬元，乍一聽似乎是太多了，但是如果和年輕夫婦討論這個問題，就會知道其實一點也不多」。

梁建章指出，在中國大城市，撫養一個小孩從出生到大學畢業的「直接費用遠遠不止這個數字」。且這個數字未來會隨著房價和教育成本的上升而增加。

他認為，鼓勵生育是非常複雜的綜合社會工程，涉及教育改革或房地產政策改革，需要時間。但增加家庭補貼，用「真金白銀」給有小孩的家庭更多福利，才能產生更快的效果。

他說，根據研究，用在家庭福利的財政支出越多，生育率越高。每提高國內生產毛額（GDP）的1%支出用在家庭補貼，生育率能提高約0.1。若中國想將生育率從現在的1.1提高到日本的1.3至1.4，需花費GDP的2%；若提高到已開發國家平均值的1.6，需要GDP的5%；若要提高到人口更替水平的2.1，需要GDP的10%。

梁建章指出，2020年中國GDP總值約100兆元，GDP的10%就是10兆元。若依中國每年需要多生1000萬嬰兒以達到人口更替水平來計算，每個新生兒就需要約100萬元的獎勵。

中國 人口普查 教育

上一則

人口危機？中國：比美歐國家人口總數 加起來還多

下一則

四川學生墜樓亡爆「白花」示威 官方維穩 網路速冷

延伸閱讀

促生育出招 中國專家：每生育1人獎勵15萬美元

促生育出招 中國專家：每生育1人獎勵15萬美元
全球晶片荒明年將緩解？專家最新預測：恐持續至2023年

全球晶片荒明年將緩解？專家最新預測：恐持續至2023年
中國人口破14億 生育率降低、「老齡化成基本國情」

中國人口破14億 生育率降低、「老齡化成基本國情」
中國人口普查數據節錄一次看 官方：老齡化加深

中國人口普查數據節錄一次看 官方：老齡化加深

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體