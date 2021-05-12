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拼多多黃崢去年捐120億人民幣 躍中國首善

記者李仲維／綜合報導
年僅41歲的拼多多創辦人黃崢過去一年捐贈達人民幣120億元，首次成為中國首善。（中新社資料照片）
年僅41歲的拼多多創辦人黃崢過去一年捐贈達人民幣120億元，首次成為中國首善。（中新社資料照片）

胡潤研究院近日發布「2021胡潤慈善榜」，年僅41歲的拼多多創辦人黃崢過去一年捐贈達人民幣120億元（約18.7億美元），首次成為中國首善。

榜單上的「億級慈善家」達39人，為歷年來第二多，2019年最多為47人。

胡潤研究院指出，黃崢以個人及創辦團隊名義捐贈名下2.37%股份成立繁星慈善基金會，用於推動社會責任建設和科學研究。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，黃崢是歷史上創造千億財富最快的企業家，只用了三年多。從創業到成為中國首善，黃崢也是歷史上最快的。

榜單顯示，美的創辦人何享健及其家族以人民幣63億元捐贈額排名第二，主要是捐建了一家非營利性醫院。

榜單上的粵商最多，占27%；其次是閩商，占19%。胡潤表示，閩商做慈善相對慷慨，胡潤慈善榜發布18年來，閩商幾乎都排在前兩名，而在胡潤百富榜上，閩商只排前五。

有五位女性慈善家上榜，分別是碧桂園的楊惠妍、榮程的張榮華、海底撈的舒萍、晨曦投資的楊晉、恒力集團的范紅衛。

胡潤分析，多年來，教育一直是慈善榜上企業家第一大捐贈方向，今年教育領域捐贈科研的特別多。這兩年在新冠疫情之下，醫療領域的捐贈人數明顯上升。而在中國脫貧攻堅決戰決勝階段，這幾年扶貧領域的捐贈人數也不斷上升。

他指出，北大、復旦、廈大等十所大學過去一年接收上榜慈善家捐贈，都超過人民幣1億元。這些大額捐贈毫無疑問會幫助中國的大學在世界大學中的地位不斷上升，十年內，這些名校的有些學院會躋身世界前十，甚至這些名校本身會進入世界前十。

胡潤認為，按最近幾年財富創造的速度，五年後中國應該會有十幾個兆元級的企業家，這些超級財富創造者絕對「富可過三代」，財富如何傳承給後代，或是捐贈給慈善事業，是很多企業家在思考的問題，這也是一個全球性的問題。

中國 教育 疫情

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