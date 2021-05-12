結婚更難…中國男比女多3490萬 失衡最慘達113.08%

在中國，「剩男」現象嚴重。（新華社）

中國 第七次人口普查 結果公布，其中男性人口為7億2333萬9956人，占51.24%；女性人口為6億8843萬8768人，占48.76%，男性人口比女性多出3490萬人，顯示性別失衡狀況仍嚴重，平均5個男性中將有一個找不到配偶。人口學家憂心，「剩男們」的婚育權利和生育權利得不到保障，將衍生很多社會問題。

根據普查結果，總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為105.07，與2010年第六次全國人口普查時的105.2基本持平，略有降低。出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8，顯示中國人口的性別結構稍有改善。

不同省份來看，廣東省的男性人口比重達到53.07%，性別比113.08%，為全國最高。遼寧、吉林兩省的男性人口比重均為49.92%，不足50%，是惟二「女多男少」的省份。

國家統計局局長寧吉喆表示，從性別構成上看，出生人口性別比穩步下降，性別結構得到改善。從出生人口看，出生人口性別比2020年為111.3，較2010年降低了6.8，逐漸趨向正常水平。

31個省份中，總人口性別比在100以下的省份有2個，在100至105之間的省份有17個，在105至110之間的省份有9個，在110以上的省有3個。廣東（113.08）、海南（112.86）、西藏（110.32）依序位居中國性別比排行前三。

第一財經報導，中國人口學會副會長原新表示，人口性別比偏高現象依然存在，3000多萬男性「盈餘」或女性「赤字」未有變化，岀生性別比失衡最嚴重的出生人群進入婚育年齡，婚姻競爭和成本加劇。