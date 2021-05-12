中國最新人口公布 「老齡化成基本國情」

中國國家統計局公布第七次全國人口普查主要數據結果，全中國人口共14.1178億人。圖為廣西南寧市紅十字會醫院內，助產士為新生兒進行體格檢查。（中新社）

中國 11日公布第七次全國人口普查 結果，總人口數破14億，達14億1178萬人。其中，60歲以上人口占了2億6402萬人，占18.7%；出生人口下降18%，生育率為1.3。中國國家統計局局長寧吉喆表示，中國勞動年齡人口將逐年緩慢減少，老齡化已成為今後一段時期中國的基本國情，經濟結構和科技發展需要調整適應。

第七次全國人口普查從去年11月1日至12月10日進行。數據顯示，中國人口比2010年的第六次全國人口普查增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%，低於上一個十年0.57%的平均增長率，顯示中國人口十年來繼續保持低速增長態勢。

從年齡來看，60歲及以上人口占18.7%，65歲及以上人口占13.5%，0-14歲人口占17.95%，15-59歲人口占比63.35%。

官方公布的數據還顯示，2020年中國新出生人口為1200萬，相比2019年的1465萬人減少了265萬人，降幅約18%，比剛剛放開二胎的2016年下降了33%。

中國60歲以上人口超過2億6000萬，老齡化問題進一步加深。圖為北京景山公園內散步的老人。（中通社）

生育率「比歐美日低」

寧吉喆表示，因為育齡婦女數量持續減少、「二孩」效應逐步減弱加上新冠疫情影響，2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3，已經處於較低水平。中國2017年制定的人口目標是，2020年全國總人口達到14.2億人左右，生育率達到1.8左右。

德國之聲報導，攜程集團執行董事梁建章在財新網撰文表示，1.3這個生育率數據本身已經「令人怵目驚心」，比歐美的1.6和日本 的1.4都少，「如果沒有強力的政策干預，中國的新出生人口很可能在未來幾年降到1000萬以下，生育率會比日本更低，也許是全世界最低」。

寧吉喆指出，從數據來看，中國少兒人口比重回升，顯示生育政策調整取得積極成效，但人口高齡化程度也進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。但同時強調，中國的勞動力資源依然豐富，人口平均年齡為38.8歲，人口紅利繼續存在。

有鑑於少兒人口和老年人口比重雙雙上升，分析人士認為，中國的人口結構使北京面臨更大的壓力，除了需要加大激勵生育的力度外，還需儘早提高退休年齡。

總人口「負增長提前」

另據香港01報導，中國人口學會副會長原新認為，中國總人口仍然保持慣性增加，但總人口「負增長的時間或會提前」，因為低生育率現象持續穩定，總人口在2025至2030年期間開始進入負增長。

寧吉喆則表示，還不確定何時中國人口會達到峰值，但預計在未來一段時間內，中國人口總量會保持在14億人以上。

來源：财新网官方频道