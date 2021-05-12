中國享抗疫戰果 上海博覽會接連辦

首屆長三角國際應急減災和救援博覽會日前在上海開幕，展示應急管理、防災救援等技術和產品。（新華社）

新冠肺炎疫情 蔓延全球已一年多，迄今仍無緩解跡象，多數國家人民的生活與經濟運行也因此無法回復常軌，就連已延後一年的東京奧運，還能否順利舉行都是未知數。

反觀去年最早發現疫情的中國 ，社會運作基本早回歸常態，一般民眾出行如常，各種會展等大型活動也能一場接著一場地辦，上海最新登場的就是「二○二一中國品牌博覽會」。

這場由多個中央部委與上海市政府共同主辦的博覽會，旨在宣揚中國的自主品牌發展成就，展覽面積超過7500坪(約2.4萬平方公尺)，除了有37個地方政府和19家中央企業展區外，還有超過600家各類企業參展。

儘管已無本土疫情，上海在舉辦這類大型活動時，防疫依然不鬆懈。例如報名採訪的記者就被要求，領取記者證時必須提供七天內有效的核酸檢測 報告等健康證明文件。

所幸核酸檢測在中國已十分普遍，許多醫療機構都能提供檢測服務，費用也不高。目前上海核酸檢測一次80人民幣(約12.4美元)，且數小時後就能取得紙本與手機App上的檢測報告書。

除各種會展外，本月21日至7月2日，上海還將在崇明舉行第十屆中國花卉博覽會。花博會舉辦時間長達六周，預計屆時前往參觀的遊客將會更多。

因此主辦單位要求所有要進行現場報導的記者，都得完成兩劑新冠疫苗接種。上海市衛健委透露，截至9日，花博會相關人員疫苗接種率已經超過99%。

中國人口是歐盟的2.7倍，土地面積超過歐盟的2倍，能維持住這樣的防疫成果並不容易。對於「抗疫」戰果中國民眾肯定，官方也引以自豪，認為體現了中國的制度優勢，但在海外得到的正面評價卻不算多，原因為何其實頗值玩味。