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「破譯」毒株變異 科興公司：最快10周製出疫苗

中國新聞組／香港12日電
科興疫苗目前已在全球40多個國家和地區獲批使用。（中新社）
科興疫苗目前已在全球40多個國家和地區獲批使用。（中新社）

科興疫苗目前已在全球40多個國家和地區獲批使用，發言人劉沛誠表示，科興已獲得巴西株、南非株等毒株，正在研究不同新冠病毒毒株的差異。如果確定變異毒株可以用於生產疫苗，最快十周時間即可產出疫苗。

大公報報導，全世界都在關注新冠病毒的變異對疫苗的影響，科興公司發言人劉沛誠說，針對新冠病毒的變異，科興已獲得巴西株、南非株等毒株。

目前科興正在開展針對變異毒株疫苗的研究，包括研究現有疫苗對變異毒株的防疫能力等。他指出，科興已經在巴西、智利等大規模使用其疫苗並在發現變異毒株的地區展開研究，「目前看到疫苗對變異病毒有很好的保護。」

「如果毒株已經被驗證，確認可以用於疫苗生產，投產會很快。」劉沛誠說，由於現在已經具備成熟的疫苗生產線，未來生產新冠變異毒株疫苗將會比之前研發新冠疫苗速度更快。如果確定變異毒株可以用於生產疫苗，最快十周時間即可產出疫苗。

劉沛誠表示，科興在針對毒株展開研究的同時，也在研究疫苗不同間隔和不同針次的免疫效果，以期發現更好的免疫程序。同時，科興還在研究新冠疫苗同其他疫苗的結合接種，「比如在秋冬季，如果有數據表明新冠疫苗跟流感疫苗、肺炎疫苗同時接種是安全的，那樣就會加快疫苗接種速度」。

流感疫苗 南非 防疫

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