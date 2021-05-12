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汶川地震13周年…14歲「豬堅強」彌留 網友不捨

中國新聞組／北京12日電
汶川地震13周年，獸醫稱「豬堅強」已入彌留。（取材自建川博物館）
汶川地震13周年，獸醫稱「豬堅強」已入彌留。（取材自建川博物館）

12日是汶川大地震13周年，14歲的「豬堅強」或許將走到生命終點。兩天前，四川成都建川博物館官方微博發布消息稱，獸醫說豬堅強已入彌留，「只在須臾」。建川博物館一名工作人員說，目前豬堅強站不起來了，有獸醫守著。得知消息的網友都在微博留言表達不捨，成為今日微博熱搜議題。

來源：YouTube

文匯報、香港01報導，建川博物館發文表示，豬堅強自2008年從地震廢墟中來到博物館，每天都有不計其數的遊客前來看望，「牠是一個奇蹟，生命的奇蹟。牠是一個符號，堅強的符號。牠沒有在36天暗無天日的廢墟中棄生，而是堅強活過14年」。

豬堅強目前已14歲，相當於人類的100歲。從去年開始，豬堅強身體狀況變差，逐漸無法站立，今年起外出散步的環節徹底取消，只能在室內活動。館方曾表示：「如果有一天豬堅強不在了，牠的圈舍也會永遠保留，並在這裡播放牠的影像資料，供參觀的人了解牠的故事。」館方也考慮在豬堅強過世後，將其遺體製成動物標本。

汶川地震13周年，獸醫稱「豬堅強」已入彌留。（取材自建川博物館）
汶川地震13周年，獸醫稱「豬堅強」已入彌留。（取材自建川博物館）

「豬堅強」在2008年汶川大地震期間被埋廢墟，靠著吃木炭、喝雨水撐過了36天；獲救後，許多市民、網友呼籲，不要把這頭豬變成人們餐桌上的美味，並為其取名「豬堅強」，自此牠成為動物界網紅。

博物館 微博 地震

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