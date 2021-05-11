中國國藥疫苗再擴產 拚年底建10億人「免疫屏障」

由中國國藥集團生產的新冠疫苗，獲得世衛組織緊急批准，是全球第六種獲世衛授權使用的新冠疫苗。（新華社）

中國國藥 集團研發的新冠疫苗 ，早前獲世界衛生組織正式通過批出緊急使用認證。國藥董事長楊曉明表示，國藥疫苗已在全球70個國家、地區及國際組織批准註冊上市或緊急使用，100多個國家及國際組織提出採購需求。他並表示，國藥在第三階段將擴大年產量至30億劑。預計今年底或明年初，中國能夠建立10億人的免疫屏障。

據星島網報導，楊曉明在接受中國環球電視網（CGTN）訪問時表示，除了北京和武漢生物製品研究所，國藥還利用長春、蘭州、成都、上海等生物製品所，以及國藥中生生物技術研究所，持續擴大產能及分包裝能力。

他表示，國藥目前正同時處於廠房建設的第三階段，將大大提高產能，亦有與一些國家接觸，這些國家將參與新冠疫苗分包裝工作。

12月25日，工作人員在國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗分包裝車間內檢查產品包裝質量。（新華社）

另外，國藥另一款正在河南進行第一及二期臨床試驗的重組新冠病毒疫苗，楊曉明指，該款疫苗與滅活疫苗不同，是基於新冠病毒棘突蛋白受體結合區的天然結構特徵，可誘導機體產生針對性中和抗體，從而阻斷病毒與受體細胞結合，發揮保護作用。

他指出，這種技術路線成熟，適合規模化生產，製備過程中不涉及活病毒及其他感染性材料，毋須在高等級生物安全環境進行。

楊曉明強調，正加快疫苗生產及供應，預計今年底或明年初，中國能夠建立10億人的免疫屏障。