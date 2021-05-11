我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

馬雲現身「阿里日」活動 網民：變老了

特派記者呂佳蓉／北京11日電
馬雲現身阿里巴巴集團活動。（取材自微博）
馬雲現身阿里巴巴集團活動。（取材自微博）

阿里巴巴創辦人馬雲昨日現身杭州參加杭州總部「阿里日」活動，他身穿藍衣，乍看起來消瘦不少，頭上冒出不少白髮，網友直呼馬雲變老了。這也是馬雲自去年10月砲轟中國金融體系惹怒官方後，時隔七個月再度現身在公眾場合。

外界關注馬雲的現身可能代表從螞蟻暫停上市到反壟斷的天價罰單事件已經告一段落。

三言財經報導，馬雲這次出席的集團活動是阿里集團第17個「阿里日」，地點在阿里巴巴在杭州的總部，「阿里日」是集團對員工家人的感恩日。

去年阿里巴巴因涉嫌壟斷等原因遭到監管部門立案調查、被要求整改。儘管如此，就今日馬雲出席活動的照片看來，馬雲仍滿面笑容。有網民表示，馬雲感覺突然老了很多、變瘦了。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇於會上表示，「過去一年我們經歷了疫情，目前，阿里海外員工好多還處於居家辦公狀態，在這種特殊時刻，衷心感謝阿里的親友們，阿里發展離不開大家的溫暖相伴，感謝親友們在背後默默的卓越貢獻。」

馬雲上一次是以視訊方式露臉，在今年4月中旬由俄羅斯總統普亭主的羅斯地學會監事會議，在將近兩個小時的會議中，馬雲全程未發言，偶爾會端起茶杯喝茶。

網路流傳的影片顯示，馬雲身後房間內布局是中國風，牆上畫著梅花。但外界仍擔心其可能行動受限（被官方抓起來），才會以視訊方式出席活動。

另外，也有網傳影片顯示，馬雲深夜和好友在酒吧喝酒聊天。而英國金融時報曾報導說，馬雲今年行程大減，每周只飛一次，主要是去北京或海南。

據了解，馬雲在高人指點下，被要求要低調，才會有將近七個月時間沒有公開露面，期間包括三度約談螞蟻集團，以及阿里巴巴公司被官方認定「二選一」的壟斷行為遭處罰人民幣182億元，成為史上最大金額的反壟斷罰單。如今馬雲現身是否代表事件告一段落，受到外界關注。

馬雲 中國 北京

上一則

海拔8848公尺的防疫 中國在珠峰設隔離線

下一則

美團CEO引用「焚書坑」 暗諷習近平不讀書？

延伸閱讀

美團CEO禍從口出？王興引用「焚書坑」恐步馬雲後塵

美團CEO禍從口出？王興引用「焚書坑」恐步馬雲後塵
美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境

美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境
馬雲怎麼讓螞蟻集團「快速IPO」？傳中國政府要查

馬雲怎麼讓螞蟻集團「快速IPO」？傳中國政府要查
普亭出手相救 馬雲逃出生天？

普亭出手相救 馬雲逃出生天？

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播