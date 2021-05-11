美團CEO引用「焚書坑」 暗諷習近平不讀書？

美團CEO王興近日在社群網站上引用具有批判暴政意涵的晚唐古詩「焚書坑」，令市場憂心王興會因此步上阿里巴巴創辦人馬雲的後塵。﹙中新社﹚

繼騰訊、阿里後，美團也被當局盯上？據英國金融時報消息，在阿里巴巴遭官方處人民幣182.28億元天價罰款後，美團也受當局反壟斷調查。但禍不單行，美團CEO王興發布「焚書坑」一詩的帖文引發風波，公司股價 9連跌，市場人士擔憂王興或步馬雲 「禍從口出」後塵，連累公司並致產業結構轉變。

綜合媒體報導，王興於社群媒體上貼文唐朝古詩「焚書坑」，詩文為：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」被外界解讀為批評中國 國家主席習近平，10日股價一度重挫9.8％，美團高層同日也被上海市消保委約談。

王興發表載有古詩「焚書坑」的帖子後，引起市場猜測。他隨後再發文解釋，前兩天一首唐詩讓他感到感嘆，指出秦國警惕書生，但後來滅秦的劉項不讀書，認為給王興本人提醒。

美團表示，「帖子含意，是提醒公司要時刻保持對於創新的追求。」

據報導，微博用戶將王興貼文唐詩的行為與去年10月馬雲在上海論壇的演說相較，馬雲當時重砲批評中國銀行的規範，引來中國當局在螞蟻集團370億美元IPO前夕出手叫停。一名微博用戶說，「馬雲演講、王興抄詩想不通的是，都是極度聰明人為啥幹普通人看來都愚蠢的事呢？」也有網友說，「膽子太大了，馬爸爸的前車之鑒沒看到嗎？」另一名財經博主說，「前有馬雲演講，後有王興抄詩，人生巔峰盡頭已到，自然禍從口出」。

美團涉嫌壟斷行為被立案調查，圖為一位美團外賣騎手正在送餐。（中新社）

大公報報導，中國持續加強監管平台經濟，繼國家市場監督管理總局後，上海市消費者權益保護委員會（上海市消保委）亦約談美團，指出美團三大問題，包括取消訂單引發的退款問題、訂送餐和生鮮蔬菜配送不履約問題，以及頁面誤導消費者的問題。

上海市消保委要求美團在平台經營過程中，要摒棄唯流量思維，要從保護消費者合法權益角度，落實平台主體責任，並提出五大要求，包括完善頁面描述和服務規則、切實履行訂單義務、公平設置與平台商戶的約定與收費、嚴格物流配送時效性和杜絕虛假簽收，以及對社區團購的消費者權益研究解決對策。

美團回應指，將根據上海市消保委的要求，進行自查與整肅，並將於近日遞交整改報告。