我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

美團CEO引用「焚書坑」 暗諷習近平不讀書？

中國新聞組／北京11日電
美團CEO王興近日在社群網站上引用具有批判暴政意涵的晚唐古詩「焚書坑」，令市場憂心王興會因此步上阿里巴巴創辦人馬雲的後塵。﹙中新社﹚
美團CEO王興近日在社群網站上引用具有批判暴政意涵的晚唐古詩「焚書坑」，令市場憂心王興會因此步上阿里巴巴創辦人馬雲的後塵。﹙中新社﹚

繼騰訊、阿里後，美團也被當局盯上？據英國金融時報消息，在阿里巴巴遭官方處人民幣182.28億元天價罰款後，美團也受當局反壟斷調查。但禍不單行，美團CEO王興發布「焚書坑」一詩的帖文引發風波，公司股價9連跌，市場人士擔憂王興或步馬雲「禍從口出」後塵，連累公司並致產業結構轉變。

綜合媒體報導，王興於社群媒體上貼文唐朝古詩「焚書坑」，詩文為：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」被外界解讀為批評中國國家主席習近平，10日股價一度重挫9.8％，美團高層同日也被上海市消保委約談。

王興發表載有古詩「焚書坑」的帖子後，引起市場猜測。他隨後再發文解釋，前兩天一首唐詩讓他感到感嘆，指出秦國警惕書生，但後來滅秦的劉項不讀書，認為給王興本人提醒。

美團表示，「帖子含意，是提醒公司要時刻保持對於創新的追求。」

據報導，微博用戶將王興貼文唐詩的行為與去年10月馬雲在上海論壇的演說相較，馬雲當時重砲批評中國銀行的規範，引來中國當局在螞蟻集團370億美元IPO前夕出手叫停。一名微博用戶說，「馬雲演講、王興抄詩想不通的是，都是極度聰明人為啥幹普通人看來都愚蠢的事呢？」也有網友說，「膽子太大了，馬爸爸的前車之鑒沒看到嗎？」另一名財經博主說，「前有馬雲演講，後有王興抄詩，人生巔峰盡頭已到，自然禍從口出」。

美團涉嫌壟斷行為被立案調查，圖為一位美團外賣騎手正在送餐。（中新社）
美團涉嫌壟斷行為被立案調查，圖為一位美團外賣騎手正在送餐。（中新社）

大公報報導，中國持續加強監管平台經濟，繼國家市場監督管理總局後，上海市消費者權益保護委員會（上海市消保委）亦約談美團，指出美團三大問題，包括取消訂單引發的退款問題、訂送餐和生鮮蔬菜配送不履約問題，以及頁面誤導消費者的問題。

上海市消保委要求美團在平台經營過程中，要摒棄唯流量思維，要從保護消費者合法權益角度，落實平台主體責任，並提出五大要求，包括完善頁面描述和服務規則、切實履行訂單義務、公平設置與平台商戶的約定與收費、嚴格物流配送時效性和杜絕虛假簽收，以及對社區團購的消費者權益研究解決對策。

美團回應指，將根據上海市消保委的要求，進行自查與整肅，並將於近日遞交整改報告。

馬雲 中國 股價

上一則

馬雲現身「阿里日」活動 網民：變老了

延伸閱讀

美團CEO禍從口出？王興引用「焚書坑」恐步馬雲後塵

美團CEO禍從口出？王興引用「焚書坑」恐步馬雲後塵
習近平：增強做中國人的骨氣和底氣

習近平：增強做中國人的骨氣和底氣
央視披露 母親齊心曾告誡習近平「高處不勝寒」

央視披露 母親齊心曾告誡習近平「高處不勝寒」
拜登應聯手普亭制習近平

拜登應聯手普亭制習近平

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播