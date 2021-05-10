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中國興起寵物上學風 學費3000元起跳

中國新聞組／北京10日電
中國最近吹起寵物「上學」風，不少飼主將寵物送進學校學習。（中新社）
中國最近吹起寵物「上學」風，不少飼主將寵物送進學校學習。（中新社）

中國最近吹起寵物「上學」風，飼主將寵物送進學校學習，希望寵物能更順利地融入家庭。訓練課程包括日常行為管理，以及社會化、定點大小便、基礎服從訓練等，學費人民幣3000元起跳（約466.5美元）。

中新網報導，廣西柳州市一間寵物訓練學校校長黃丹鳳表示，近年來寵物地位變化大，「鏟屎官（飼主）」們愈來愈捨得為寵物花錢，該校主營的寵物洗護、醫療、訓練等相關生意，連年上漲。

黃丹鳳說，很多飼主給寵物上完一期課程，還會接著上二期、三期、四期，花費人民幣兩、三萬元左右，很捨得為愛犬的教育花錢，每年大約有近百隻寵物犬到他們學校接受訓練。

一隻四個月大的柴犬毛球正在學習「搭」電動車，由於有些狗懼高，一開始訓犬師拿出零食引誘毛球上車，牠還小心翼翼，待毛球坐穩後，訓犬師一邊摸摸牠的頭以示鼓勵，一邊拿出食物嘉獎，之後，訓犬師緩緩開動電動車，讓毛球逐漸適應。

目前，到學校接受訓練的寵物大多數是狗，一些狗狗在家裡幾乎「要把房拆了」，破壞家裡的東西、喜歡撲人、亂咬，主人將這些「麻煩大王」送到學校接受訓練，讓牠們能更好地與人相處；還有一些新手飼主會將還是「一張白紙」的小狗送至學校，以幫助其今後順利融入家庭。

訓犬師指出，對多數送狗狗上學的主人而言，他們希望狗狗會自己上廁所、能夠服從簡單的口令、改掉護食、亂衝撞等習慣。

電動車 中國 教育

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