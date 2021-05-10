河北公辦雜技學校4孩出走：演砸罰500俯臥撑

4名未成年雜技演員在演出。（取材自紅星新聞）

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四名雜技學校孩子日前集體出走，引發關注，爆出學校一周只吃一次肉，孩子還抱怨，給人賺錢卻吃不飽飯，感覺被利用。據悉，河北省吳橋縣職教中心是公辦職業技術學校，該校雜技專業曾被評為「省級特色專業」。

紅星新聞報導，今年4月22日，由該校雜技專業負責人高文軍帶著四人（11歲的張宇豪、12歲的項雪祥、14歲的陳鑫、15歲的項雪華）前往成都演出，這也是他們學習後的首次外出演出。

項雪華說，在學校裡，他們早上5點半起床，練到7點半去吃早飯；吃完早飯8點又繼續練，練到11點半左右去吃午飯；下午又從2點練到6點，20分鐘吃完飯後，再練1個小時才可以回寢室休息。他說，在學校裡的伙食也不好，早上就吃饅頭和鹹菜，中午、晚上吃飯，但菜品只有西紅柿炒雞蛋 和炒土豆，「肉很少有，大概一個星期才吃一次。」

在學校的生活都還能忍受，但到成都以後，經紀人曹老闆性子急，罵髒話，讓他們四人壓力很大。

據報導，項雪華說，除了天天都沒早飯吃、練功練到凌晨、演出演砸了要罰500個俯臥撑外，他們和曹老闆一家住在一套房子裡，四人除了要練功，還要負責打掃房間衛生，「發現一個碗沒洗就開始罵我們，一罵就是幾分鐘，全都是髒話。」而且練功沒練好時，曹老闆還會用手拍他們，「拍胸、拍背、拍腰，拍得半疼半疼的那種，但我弟弟他們都說疼。」

對於出走這幾日，他直言「過得不行」。回來之後，高團長也讓他們如實對警察 說，但項雪華說，在派出所見到曹老闆時，「他用那種很凶的眼神看著我們，在我們進去錄口供時，他還故意說『我平時有沒有吼你們嘛？平時有沒有罵你們嘛？』進去以後我們也不敢說，就只給警察說了他不給早飯吃。」

每天辛苦演出掙錢，換來的卻是各種責罵，這是四個孩子無法想通的。報導稱，項雪華說，他們來成都演出是老師聯繫曹老闆，高團長再把他們送過來的。他們最開始也不知道這些演出要給錢，後來演完第一場，他們看到有人把錢給曹老闆，「之後每場都這樣」。但出來演出，他們每人每月僅有100元的零花錢。項雪華說，他們當時就覺得自己被人利用當成賺錢的工具。