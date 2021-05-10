我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

河北公辦雜技學校4孩出走：演砸罰500俯臥撑

中國新聞組／北京10日電
4名未成年雜技演員在演出。（取材自紅星新聞）
4名未成年雜技演員在演出。（取材自紅星新聞）

來源：YouTube

四名雜技學校孩子日前集體出走，引發關注，爆出學校一周只吃一次肉，孩子還抱怨，給人賺錢卻吃不飽飯，感覺被利用。據悉，河北省吳橋縣職教中心是公辦職業技術學校，該校雜技專業曾被評為「省級特色專業」。

紅星新聞報導，今年4月22日，由該校雜技專業負責人高文軍帶著四人（11歲的張宇豪、12歲的項雪祥、14歲的陳鑫、15歲的項雪華）前往成都演出，這也是他們學習後的首次外出演出。

項雪華說，在學校裡，他們早上5點半起床，練到7點半去吃早飯；吃完早飯8點又繼續練，練到11點半左右去吃午飯；下午又從2點練到6點，20分鐘吃完飯後，再練1個小時才可以回寢室休息。他說，在學校裡的伙食也不好，早上就吃饅頭和鹹菜，中午、晚上吃飯，但菜品只有西紅柿炒雞蛋和炒土豆，「肉很少有，大概一個星期才吃一次。」

在學校的生活都還能忍受，但到成都以後，經紀人曹老闆性子急，罵髒話，讓他們四人壓力很大。

據報導，項雪華說，除了天天都沒早飯吃、練功練到凌晨、演出演砸了要罰500個俯臥撑外，他們和曹老闆一家住在一套房子裡，四人除了要練功，還要負責打掃房間衛生，「發現一個碗沒洗就開始罵我們，一罵就是幾分鐘，全都是髒話。」而且練功沒練好時，曹老闆還會用手拍他們，「拍胸、拍背、拍腰，拍得半疼半疼的那種，但我弟弟他們都說疼。」

對於出走這幾日，他直言「過得不行」。回來之後，高團長也讓他們如實對警察說，但項雪華說，在派出所見到曹老闆時，「他用那種很凶的眼神看著我們，在我們進去錄口供時，他還故意說『我平時有沒有吼你們嘛？平時有沒有罵你們嘛？』進去以後我們也不敢說，就只給警察說了他不給早飯吃。」

每天辛苦演出掙錢，換來的卻是各種責罵，這是四個孩子無法想通的。報導稱，項雪華說，他們來成都演出是老師聯繫曹老闆，高團長再把他們送過來的。他們最開始也不知道這些演出要給錢，後來演完第一場，他們看到有人把錢給曹老闆，「之後每場都這樣」。但出來演出，他們每人每月僅有100元的零花錢。項雪華說，他們當時就覺得自己被人利用當成賺錢的工具。

4名孩子被尋回後合影。（取材自紅星新聞）
4名孩子被尋回後合影。（取材自紅星新聞）

警察 雞蛋

上一則

四川一景區尋人：「撿垃圾」2遊客 終身免費

下一則

杭州3豹外逃「瞞報」疑雲 扯出依托珍稀動物的藥企

延伸閱讀

姦情自古出人命…手機定位捉姦 河北男捅傷2人

姦情自古出人命…手機定位捉姦 河北男捅傷2人
劉強東一家遊成都 大方買珠寶送章澤天

劉強東一家遊成都 大方買珠寶送章澤天
放假卻禁足 河北上百大學生突破封鎖衝出校門

放假卻禁足 河北上百大學生突破封鎖衝出校門
疫情為由、不准離校 河北上百大學生衝破封鎖出校門

疫情為由、不准離校 河北上百大學生衝破封鎖出校門

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣