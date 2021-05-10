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秦嶺違建案翻版 高球場侵占昆明滇池11年

記者賴錦宏／北京10日電
中央督查小組在前期暗訪時仍發現有人在高爾夫球場內打球。相關工作雖多次敦促整治，但當地部門「陽奉陰違」。（央視頻微博照片）
中央督查小組在前期暗訪時仍發現有人在高爾夫球場內打球。相關工作雖多次敦促整治，但當地部門「陽奉陰違」。（央視頻微博照片）

隨著中國高層督導組、中紀委、雲南省委介入，雲南昆明滇池開發亂象細節被公開，引發輿論關注，此事被批是秦嶺違建別墅案第二。

來源：YouTube

人民日報報導，滇池90%以上區域被開發為房地產項目，長腰山變成「水泥山」。占地703.64畝的高爾夫球場長期違規侵占滇池一級保護區。

長腰山90%以上區域已被開發為房地產項目，長腰山變成了「水泥山」。（取材自生態環...
長腰山90%以上區域已被開發為房地產項目，長腰山變成了「水泥山」。（取材自生態環境部官網）

中央生態環境督察組4月6日進駐雲南。隨後，當地旅遊區管委會緊急剷除部分球場，並在其上臨時「種樹」應對檢查。4月14日，督察組現場打假，要求陪同官員單手拔「樹」。新種樹苗被輕易連根拔起。樹苗只插入淺層表土10公分左右，枝上樹葉已經枯死。

報導稱，在現場，昆明滇池國家旅遊度假區管委會黨工委書記武斌拔起幾根完全沒有根莖的枝條，面露尷尬之色。

當地官員拔起幾根完全沒有根莖的「樹」。（視頻截圖）
當地官員拔起幾根完全沒有根莖的「樹」。（視頻截圖）

據透露，現場栽種的樹苗很細且僅圍繞發球台的周邊種植，球場基本功能並未消除，球場沙土對生態的影響也依然存在，且暗訪時仍發現有人在球場內打球。

督察人員表示，違規占地的高爾夫球場位於滇池東岸，占地703.64畝，球場已存在11年，共侵占滇池一級保護區456.68畝，占整個球場面積的64.9%。

早在2004年，中國國務院就印發關於暫停新建高爾夫球場的相關規定，該球場仍以「户外旅遊休閒公園」的名義取得相關手續。自2011年起，官方多次催促高爾夫球場整改治理，但球場至今未退出一級保護區。

中國 國務院 房地產

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