鍾南山：疫苗接種率不夠 中國離全體免疫還遠

中國工程院院士鍾南山透過視訊表示，新冠肺炎疫情發生一年多來，中國作為全世界人口的大國，總體上經受了疫情的第一階段考驗，但仍不能忽視。（中新社）

印度 新冠肺炎疫情 延燒，中國 防疫專家紛發出警告，指外防輸入的任務仍然非常重。中國工程院院士鍾南山表示，目前中國疫苗的接種率還不高，距離全民免疫還遠遠不夠，需謹防疫情輸入的風險。

據中新社報導，鍾南山在廣州醫科大學附屬腫瘤醫院舉行的研討會上通過視訊表示，新冠肺炎疫情發生一年多來，中國作為人口大國，總體上經受了疫情的第一階段考驗，但仍不能忽視，現在全球的疫情形勢還是非常嚴峻。

來源：Beijing Eye

上海華山醫院感染科主任張文宏醫生在接受央視訪談時指出，當前中國外防輸入的任務仍然非常重，「原先沒有印度疫情大暴發，我們對於全球的疫情預判會樂觀一點，但現在看來，將來世界的開放可能會是有條件、局域性，而不是全球」。

張文宏分析說，一個國家或地區的疫情防控主要看三個方面：公共衛生治理能力、老百姓的配合程度以及科技水平。各國可以給予印度一些幫助，「但是真正防控住還得靠自己」。

復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑表示，雖然印度已有一年的知識儲備，但防控沒有完全到位，「還是大意了」。印度大量人群確診後，病毒繁殖培養導致突變株的出現，反過來又加重了疫情。