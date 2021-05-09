我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

全員接種科興疫苗 巴西小鎮實驗結果來了

中國新聞組／北京9日電
巴西接種大量中國疫苗，但破40萬死亡人數卻引發對中國疫苗的不信任。圖為巴西的醫療保健工作人員在里約熱內盧為一名女子施打科興疫苗後，向她展示針筒。（路透資料照片）
巴西接種大量中國疫苗，但破40萬死亡人數卻引發對中國疫苗的不信任。圖為巴西的醫療保健工作人員在里約熱內盧為一名女子施打科興疫苗後，向她展示針筒。（路透資料照片）

在各國爭論中國疫苗保護力的同時，巴西東南部一個4.5萬人的小鎮做了一項實驗：當地大規模接種中國科興疫苗。在巴西確診率仍居高不下的時候，該小鎮居民的感染率下降了75%，也未出現死亡病例，小鎮生活恢復正常。

環球時報據華爾街日報報導，在2月至4月期間，巴西布坦坦研究所在塞拉納鎮（Serrana）進行了這一名為S項目的實驗，這是首次進行的全鎮規模的新冠疫苗接種實驗。

塞拉納鎮官員透露，在約27700名符合條件的成年人中，有27150人接種了科興疫苗，接種率為98%。未接種疫苗的人群包括18歲以下的未成年人，懷孕或哺乳的成年女性，以及其他有嚴重健康問題的人。

塞拉納鎮官員和居民表示，到目前為止，他們感到結果令人振奮。3月時該鎮平均每天有67例新增病例，本月下降到每天約17例。與3月的疫情高峰相比，感染率下降了75%。而在完成接種疫苗的人當中，沒有出現死亡病例。

塞拉納鎮鎮長雷歐·卡皮泰利（Léo Capitelli）表示，數據本身不言自明，「它（實驗）成功了」！

塞拉納鎮醫院的院長露西亞·伊萊恩·卡爾達諾（Lucia Elaine Caldano）指出，一開始有很多人大驚小怪，許多人認為「我們只是小白鼠」，但他稱這是一種福祉。

中國國藥新冠疫苗7日列入世衛緊急使用清單，而對科興生物的克爾來福疫苗的評估也已進入最後階段。

英國「自然」雜誌認為，對許多國家來說，中國疫苗是唯一可及的疫苗。這兩款疫苗將有助於填補新冠疫苗全球計畫的供應缺口。而目前，中國國內的接種率已逾3億劑次。

科興生物研發的疫苗在巴西進行試驗。（取材自Getty Images）
科興生物研發的疫苗在巴西進行試驗。（取材自Getty Images）

疫苗 中國 世衛

上一則

厄瓜多22歲中國女翻譯 下班回家途中失蹤、遇害

下一則

日本自衛官：來自中國海軍壓力 逼近極限

延伸閱讀

美國新冠確診新近病例 小孩高占22%

美國新冠確診新近病例 小孩高占22%
州檢察長加大對葛謨調查力度 州府又一要員辭職

州檢察長加大對葛謨調查力度 州府又一要員辭職
橙縣疫苗注射 重點改攻移動診所

橙縣疫苗注射 重點改攻移動診所
美國新冠確診新近病例 小孩高占22%

美國新冠確診新近病例 小孩高占22%

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低