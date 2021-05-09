全員接種科興疫苗 巴西小鎮實驗結果來了
在各國爭論中國疫苗保護力的同時，巴西東南部一個4.5萬人的小鎮做了一項實驗：當地大規模接種中國科興疫苗。在巴西確診率仍居高不下的時候，該小鎮居民的感染率下降了75%，也未出現死亡病例，小鎮生活恢復正常。
環球時報據華爾街日報報導，在2月至4月期間，巴西布坦坦研究所在塞拉納鎮（Serrana）進行了這一名為S項目的實驗，這是首次進行的全鎮規模的新冠疫苗接種實驗。
塞拉納鎮官員透露，在約27700名符合條件的成年人中，有27150人接種了科興疫苗，接種率為98%。未接種疫苗的人群包括18歲以下的未成年人，懷孕或哺乳的成年女性，以及其他有嚴重健康問題的人。
塞拉納鎮官員和居民表示，到目前為止，他們感到結果令人振奮。3月時該鎮平均每天有67例新增病例，本月下降到每天約17例。與3月的疫情高峰相比，感染率下降了75%。而在完成接種疫苗的人當中，沒有出現死亡病例。
塞拉納鎮鎮長雷歐·卡皮泰利（Léo Capitelli）表示，數據本身不言自明，「它（實驗）成功了」！
塞拉納鎮醫院的院長露西亞·伊萊恩·卡爾達諾（Lucia Elaine Caldano）指出，一開始有很多人大驚小怪，許多人認為「我們只是小白鼠」，但他稱這是一種福祉。
中國國藥新冠疫苗7日列入世衛緊急使用清單，而對科興生物的克爾來福疫苗的評估也已進入最後階段。
英國「自然」雜誌認為，對許多國家來說，中國疫苗是唯一可及的疫苗。這兩款疫苗將有助於填補新冠疫苗全球計畫的供應缺口。而目前，中國國內的接種率已逾3億劑次。
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