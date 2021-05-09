全員接種科興疫苗 巴西小鎮實驗結果來了

巴西接種大量中國疫苗，但破40萬死亡人數卻引發對中國疫苗的不信任。圖為巴西的醫療保健工作人員在里約熱內盧為一名女子施打科興疫苗後，向她展示針筒。（路透資料照片）

在各國爭論中國疫苗 保護力的同時，巴西東南部一個4.5萬人的小鎮做了一項實驗：當地大規模接種中國科興疫苗。在巴西確診率仍居高不下的時候，該小鎮居民的感染率下降了75%，也未出現死亡病例，小鎮生活恢復正常。

環球時報據華爾街日報報導，在2月至4月期間，巴西布坦坦研究所在塞拉納鎮（Serrana）進行了這一名為S項目的實驗，這是首次進行的全鎮規模的新冠疫苗接種實驗。

塞拉納鎮官員透露，在約27700名符合條件的成年人中，有27150人接種了科興疫苗，接種率為98%。未接種疫苗的人群包括18歲以下的未成年人，懷孕或哺乳的成年女性，以及其他有嚴重健康問題的人。

塞拉納鎮官員和居民表示，到目前為止，他們感到結果令人振奮。3月時該鎮平均每天有67例新增病例，本月下降到每天約17例。與3月的疫情高峰相比，感染率下降了75%。而在完成接種疫苗的人當中，沒有出現死亡病例。

塞拉納鎮鎮長雷歐·卡皮泰利（Léo Capitelli）表示，數據本身不言自明，「它（實驗）成功了」！

塞拉納鎮醫院的院長露西亞·伊萊恩·卡爾達諾（Lucia Elaine Caldano）指出，一開始有很多人大驚小怪，許多人認為「我們只是小白鼠」，但他稱這是一種福祉。

中國國藥新冠疫苗7日列入世衛 緊急使用清單，而對科興生物的克爾來福疫苗的評估也已進入最後階段。

英國「自然」雜誌認為，對許多國家來說，中國疫苗是唯一可及的疫苗。這兩款疫苗將有助於填補新冠疫苗全球計畫的供應缺口。而目前，中國國內的接種率已逾3億劑次。