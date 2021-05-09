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大連碩士論文研究情趣內衣：兔女郎、洛麗塔帶來光芒

中國新聞組／北京報導
論文提及的洛麗塔女傭內容。（取材自知乎）
論文提及的洛麗塔女傭內容。（取材自知乎）

近日，知乎、豆瓣、微博等互聯網平台上，不少網民為一篇題為《人物角色在情趣內衣延伸設計中的情感表達研究》的碩士論文吵翻了，如何看待「碩士論文研究情趣內衣」成為網民熱議焦點。

新晚報報導，有網民認為，這篇論文學術價值並不低，除了對內衣本身進行研究外，還對其產生背景等文化意義進行研究。但也有不少人對於文中提到「兔女郎」、「貓女郎」、「聖誕女郎」、「洛麗塔女傭」等字眼覺得不舒服，認為論文「不務正業」。

論文有不少篇幅提到兔女郎、貓女郎、聖誕女郎、蘿麗塔女僕等，使作者被認為是「不務正...
論文有不少篇幅提到兔女郎、貓女郎、聖誕女郎、蘿麗塔女僕等，使作者被認為是「不務正業」。（取材自知乎）

據報導，這篇來自大連工業大學服裝學院藝術設計領域的論文，指導老師為于佐君教授，發表時間為2016年6月。公開資料顯示，于教授2003年北京服裝學院服裝設計研究生班畢業，2012年英國南安普頓大學訪問學者，具有高級服裝設計師、高級工程師職稱。

論文共分為「緒論」、「中西方內衣發展歷程對女性思想的體現」、「人物角色在情趣內衣設計中的情感表達」、「新娘人物角色在情趣內衣設計中的創新研究」、「新娘人物角色在情趣內衣延伸設計中的創新運用」和「結論」等六章。

論文作者指出，由於情趣內衣產業還未成熟以及中國傳統文化的束縛，使得情趣內衣設計較為庸俗，導致民眾整體印象較差。作者認為，從科學理論角度來說，情趣內衣需要更多的人去探究。

報導稱，引發網民爭議的是上述論文「人物角色」、「新娘人物角色」等章節。其中，「人物角色在情趣內衣設計中的情色心理表達、虐戀情感及趣味情感」的論點引發最多爭議。

報導指出，作為例證，作者分析了「藝妓、兔女郎、貴妃」以及「空姐、護士、女傭、警察、女王、哥特公主」等角色對於男性的情色心理影響；作者並通過其本學科藝術設計領域專業理論，對具有相應元素的情趣內衣樣式設計，提供相應圖片範例。

作者最後認為：情趣內衣不是一種惡俗的產品，它有著獨特的文化和魅力，給人們的生活帶來耀眼的光芒。

「人物角色在情趣內衣延伸設計中的情感表達研究」論文封面。（取材自新晚報）
「人物角色在情趣內衣延伸設計中的情感表達研究」論文封面。（取材自新晚報）

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