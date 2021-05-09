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「一粒塵變一座山」 捲入蓋茲緋聞 王喆控告網路霸凌

記者戴瑞芬／綜合報導
王喆。(取材自鳳凰網)
王喆。(取材自鳳凰網)

世界首富比爾蓋茲（Bill Gates）離婚，卻爆八卦，曾在蓋茨基金會擔任過翻譯的中國女子Zhe Shelly Wang（王喆）捲入緋聞，謠言沸沸揚揚。王喆在7日深夜發出律師聲明，控訴網路霸凌，她透露，「瓜田裡的一粒塵壓在個人身上也許就是一座山。」

比爾蓋茨和妻子梅琳達日前在推特發布兩人將結束27年的婚姻關係聲明。網上便瘋傳離婚原因可能是來自「中國女翻譯」。

對於介入比爾蓋茨婚姻的傳聞，王喆5日在網上發文強調「無瓜，勿cue」，又稱「本來覺得空穴來風會不攻自破，沒想到會愈傳愈瘋。好好的五一假期，能讀多少本書呢，何必把時間浪費在毫無依據的謠言上」。

但傳聞未因此平息，更多王喆的訊息反而被扒出。

王喆7日在微博公布了律師聲明，聲明稱，今日頭條等網路平台發布了涉及蓋茲離婚的不實言論，同時點名博士顧瓊穎、吳小平等自媒體及頭條用戶，發布涉及當事人的不實內容，涉及侮辱、誹謗，侵犯名譽權。

王喆稱，平台除了發文，還發布照片，被大量瀏覽及轉發，影響極其惡劣，對工作和生活造成嚴重影響。

王喆已委託律師，提出三點訴求。一是強調已做證據保全公證，保留追究法律責任；二是要求網路平台及自媒體刪文，三則強調，互聯網非法外之地，因此將追究個侵權方的法律責任。

王喆同時在微博表示，網路暴力是對人尊嚴的踐踏，請別再用消遣別人的方式掩飾自己內心的自卑了。她也強調，提告風雨過後，希望能繼續讀書，繼續微笑，繼續做陽光下的孩子。

據此前消息，王喆是「比爾和梅琳達·蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）的翻譯。王喆自2015年3月起在該機構工作，同時為多個機構擔任翻譯。她精通中文、英文、西班牙語、日語、德語、法語6種語言。

涉比爾·蓋茲緋聞的王喆7日深夜發出律師聲明，控訴網路霸淩，她在微博透露，「瓜田裡...
涉比爾·蓋茲緋聞的王喆7日深夜發出律師聲明，控訴網路霸淩，她在微博透露，「瓜田裡的一粒塵壓在個人身上也許就是一座山。」。(取材自微博)

中國 微博 比爾蓋茲

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