上海蝴蝶結陽台太火… 80歲老奶奶嚇壞 被家人接走

奶奶只要經過掛著蝴蝶結的陽台，等在底下的人群就會齊聲呼喚「奶奶，奶奶！」奶奶雖心裡發懵，但仍會舉起手，樂呵呵地向眾人打招呼。（取材自中國青年報）

上海武康路一處歷史建築陽台綁上巨大粉紅色蝴蝶結，還有一位奶奶在上面與路人揮手，立刻引來路人圍觀及網上熱議。由於五一期間眾多遊客在樓下打卡拍照並呼喊「奶奶，奶奶」已影響到附近住戶的安寧，目前奶奶已被家人接走，但蝴蝶結暫時不會拆。

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綜合媒體報導，武康路以眾多歷史建築和沿街梧桐而出名，近年成為熱門網紅打卡地。近日，一座裝飾著粉色蝴蝶結的陽台意外走紅網絡，而在陽台上揮手打招呼的奶奶則被網友稱為「迪士尼 城堡中的公主」。

有網友評價蝴蝶結陽台和老奶奶，「超級時髦、浪漫至死方休、空氣中都是浪漫因子」。

繫著蝴蝶結的網紅陽台。（取材自澎湃新聞）

樓下鄰居說，蝴蝶結早在過年期間就掛上了是自己的媳婦掛上的。奶奶剛好住在樓上，沒想到在網上火了。奶奶一人獨居頂層，上下樓勢必經過蝴蝶結陽台。只要她經過陽台，就會被人群齊聲呼喚「奶奶、奶奶」，她便樂呵呵地舉起手向眾人打招呼。

鄰居進一步表示，蝴蝶結陽台擾亂了周邊居民的生活，「媒體一發出去，人山人海，我們進進出出也受影響，好煩的。本來沒什麼，弄成網紅就影響人家生活了，家屬害怕死了，奶奶都80歲了」。有網友說，「不打擾就是溫柔」。