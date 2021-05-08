從新疆騎馬回福建 律師夫妻花兩年圓「俠客夢」

鄭景泰和妻子去年騎馬從新疆出發，準備花兩年時間騎回福建。（視頻截圖）

福建泉州的鄭景泰是一名律師，他一直有個仗劍騎馬的俠客夢。去年4月，他和妻子騎馬從新疆 出發，穿過寧夏、甘肅、陝西等地一路向東南，計畫了兩年8000公里的旅程；一年下來，旅費已經花費30多萬人民幣(約4.6萬美元)。現在人在湖北十堰的他們，今年年末就能返回泉州。

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上觀新聞報導，鄭景泰從小喜歡武俠小說 ，仗劍騎馬走江湖更是他的夢想。2005年從西南政法大學畢業後到西藏拉薩工作一年，經常接觸馬讓他更嚮往「在馬背上自由馳騁」的生活。

鄭景泰在2017年成家，結婚生子後感覺身上責任越來越重，看著女兒一天天成長，他覺得必須盡快實現自己的夢想，「趕在女兒長大前實現，否則可能將來就沒時間了」。

得到妻子支持後，兩人到伊犁用5萬元買了兩匹馬，開始了策馬之旅。「考慮了很多出發地，包括西藏和甘肅，最終在馬匹的選擇上覺得還是伊犁出產的馬適合長途奔跑」。

鄭景泰做了大量的準備工作和地圖研究，定下8000公里的行程路線，從新疆出發，穿過寧夏、甘肅、陝西等地一路向東南。從地圖上看，這條線路足足斜跨了整個中國 ，預計耗時兩年走完。

一年的時間過去，馬背上的他們已經走到了湖北十堰。

回想旅途中最難忘的經歷，就是在無人的戈壁灘遇上沒水沒食物的困境，兩匹馬在夏天走路就需要喝150公斤水，他們只能喝髒水塘裡的水，裡面還有蟲子，「物資消耗完後，支撐我們的只有堅強的意志」。

騎馬也比想像中更花錢，「除了飼料，還得給馬換馬掌（馬蹄鐵），偶爾還得看病」。換一匹馬的馬掌，一次就需要花費2000元，平均下來一天預計給馬的花費就得200元左右。

鄭景泰騎行一年，在網上受到網友稱許，有人羨慕他們的馬上生活，也為他們打賞。也有人稱這就像「唐僧取經」，一路甘苦全是修行。