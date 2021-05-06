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折騰7小時…少年活龍蝦塞肛門 從電視學的

中國新聞組／北京6日電
小龍蝦被圈套器的橢圓頂端穩穩箍住後一拉，連著圈套器從小應掰開的屁股裡，整個順利出來。（取材自海峽都市報）
小龍蝦被圈套器的橢圓頂端穩穩箍住後一拉，連著圈套器從小應掰開的屁股裡，整個順利出來。（取材自海峽都市報）

浙江省人民醫院日前收治了一位「特殊」的患者，14歲少年小應（化名）竟然把一隻活蹦亂跳的小龍蝦，硬生生地塞進自己的肛門。醫師用腸鏡從肛門插入，果然發現一隻活生生的小龍蝦，醫師用圈套器把小龍蝦拉出，才結束了小應折騰七個小時的痛苦。

海峽都市報報導，小應日前跟外公釣來幾隻小龍蝦。到了凌晨12點，小應喊肚子餓，外婆正在幫他煮麵，突然聽到小應「啊唷、啊唷」地叫喚起來。一問之下，小應竟然把一隻活生生的小龍蝦，塞進了自己的肛門。

醫師問，「為什麼要把小龍蝦塞進肛門？」小應不好意思地回答，「我看到一檔野外求生的節目，那個老外把海水灌進自己的肛門。我也學他的樣，想用肛門吸收小龍蝦的水分，把牠變成一隻龍蝦乾」。

就醫紀錄顯示，小應先在家附近的醫院就醫，當時小龍蝦在肛門約4公分處，也就是直腸下端，醫師不但摸到了小龍蝦，還被蝦螯夾了一下，實在無法處治才請他轉診大醫院。

浙江省人民醫院醫師為小應進行腸鏡手術，在肛門10公分處發現這隻小龍蝦，當時小龍蝦已把小應的直腸內壁，蟄出一道道血絲。

醫師用圈套器套住小龍蝦，輕輕一拉，小龍蝦就被整隻拉了出來，才結束了小應的一場噩夢。

從小應直腸裡取出來的小龍蝦。（取材自海峽都市報）
從小應直腸裡取出來的小龍蝦。（取材自海峽都市報）

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