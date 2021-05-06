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住飯店叫外賣 「躺吃旅行」夯 外送員忙到不想接單

中國新聞組／杭州6日電
躺吃旅行蔚為流行，從飯店叫外賣訂單大增。（取材自錢江晚報）
躺吃旅行蔚為流行，從飯店叫外賣訂單大增。（取材自錢江晚報）

2.8億人出遊的五一假期各地人潮洶湧，愈來愈多人選擇在「飯店躺」悠閒度過假期。為了餵飽飯店裡的遊客，外賣訂單漲兩倍，甚至上了微博熱搜，網友因此創造了一個新詞：「躺吃旅行」。但爆量的外賣訂單可急壞了外送小哥，杭州外送員抱怨明明人已在飯店樓下，卻因為堵在電梯等了一個多小時！

錢江晚報報導，所謂「躺吃旅行」，其實和假期家裡躺差不多，只不過躺的地方換了飯店，避開了景區洶湧人潮，又可以悠閒的享受飯店設施與氣氛。只要打開外賣平台，附近的美食就會送到房門口。

外送平台「餓了麼」最新發布的五一消費報告，五一前三天，全國外賣訂單量同比顯著增長，其中酒店和景區的外賣訂單同比增加了兩倍以上。

按景點外賣訂單量排名，杭州、青島、蘇州等依舊是小長假的熱門旅遊城市，同時，淳安千島湖、東陽橫店、漳州東山島、上海崇明島等郊區景點人氣也高漲，進入躺吃旅行城市人氣榜。

從網友曬單的出行攻略也可以發現，「吃飽拼早起、避人流出發」非常重要。晚上累了回到酒店，通過外賣下單城市特色美食，還可以讓身體提早休息的同時又不耽誤享用美食。

美團外賣員小楊說，假期開始後，來自酒店的外賣訂單的確是最多的，一天中有小半的時間都在往各個酒店跑。

報導指出，五一假期第二天，杭州人老丁帶著全家老小去了重慶，訂了一家高空江景酒店。他一到飯店就點了許多外賣，沒想到，外送員說樓下電梯堵上了，遊客很多，外賣員也多，這單外賣，他多等了將近一小時才吃上。

杭州的陳先生一家沒有選擇遠遊，為了避開人潮，他們在良渚附近訂了三晚的酒店，打算就在酒店裡度過一個悠閒的假期。沒想到附近外賣單子要等很久才有人接，不然就是接單了卻遲到，「小哥跟我說，路途遠，人多，不太樂意接單」。

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