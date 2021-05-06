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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

五一消費復甦 2.3億人出遊 90後是主力

特派記者呂佳蓉／北京報導
今年「五一」假期境內旅遊強勁復甦，出遊人次達2.3億人次。圖為「五一」期間接待旅遊人數創新高的上海外灘。（歐新社）
今年「五一」假期境內旅遊強勁復甦，出遊人次達2.3億人次。圖為「五一」期間接待旅遊人數創新高的上海外灘。（歐新社）

「五一」假期旅遊消費市場復甦明顯，文化和旅遊部發布數據顯示，今年「五一」假期境內旅遊達2.3億人次，與去年相比增長119.7%，恢復至疫前同期的103.2%。

不過，境內旅遊收入約人民幣1132.3億元，年增138.1%，恢復至疫前同期的77%。

新冠疫情降溫，旅遊市場強勁復甦。多項數據顯示，今年「五一」假期國內機票火車票和酒店等預訂指標，已超過疫情前的2019年同期水平，而今年的「五一」檔電影票房也刷新了多項紀錄。

旅遊訂票平台攜程數據顯示，該平台「五一」小長假期間，總訂單量同比增長約270%，對比2019年同期增幅超過30%。「90後」是今年「五一」出遊主力，出行人次占比超過三分之一。

據攜程資料顯示，今年「五一」小長假的10大熱門景區分為是：上海迪士尼度假區、頤和園、華山、成都大熊貓繁育研究基地、八達嶺長城、圓明園、拙政園、長隆野生動物世界、龍門石窟、西安城牆。此外，今年是中共建政百年，「紅色旅遊」景區的訂單量相較2019年增長375%。

遊客新的購物天堂海南，5天假期的前3天購物金額高達4.85億元人民幣，年增215.24%。

另據北京市商務局披露，北京重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態百家企業實現銷售額人民幣45.6億元，較2019年增長4.2%；北京52個重點商圈客流量同比增長近五成。

此外，五天長假不出遠門，不少人也出門看電影。國家電影局統計，五一假期五天的電影票房達人民幣16.03億元，其中「懸崖之上」、「你的婚禮」兩部影片分別以人民幣4.9億元、4.74億元領跑，占總票房約60%。

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