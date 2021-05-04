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1腳3萬6？ 童連5腳踢壞東莞戲院18萬巨幕

中國新聞組／廣州4日電
東莞有孩童踢壞戲院巨大螢幕。（視頻截圖）
東莞有孩童踢壞戲院巨大螢幕。（視頻截圖）

東莞一家戲院的巨型螢幕，日前被一名小男孩連踢五腳而損壞，網傳該巨幕價值18萬，還笑稱「每踢一下三萬六」；電影院報警尋人，民警經多方調查，找到涉事兒童的監護人，雙方將通過法律程序解決問題。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日網上流傳出一則視頻，顯示5月1日中午，東莞一電影院影廳正片結束後播放字幕時，一名看上去只有幾歲的小男孩，跑到大銀幕前踢打巨幕。先是雙手用力推動銀幕，隨後又是手腳並用對大銀幕進行拳打腳踢。網傳「銀幕價值18萬元（人民幣，下同，約2.8萬美元），家長要賠償」。

據了解，此事發生在廣東東莞市塘廈鎮某影城，翌日，影院工作人員表示，影幕損壞影響正常播放電影，已到警局報案，網傳「價值18萬元人民幣，家長要賠償」是謠言，但螢幕是杜比全景CGS中國巨幕，差不多是這個價格。

對此，網友紛紛留言：「在家踢電視，大人管不管」、「每一個熊孩子的背後，都有一個熊家長」、「出現這種情況時，孩子的家長在哪裡？影院的工作人員在哪裡？如果有一方及時制止，這孩子也不會連踢五腳。」

據了解，2020年國慶檔期間，海南一家影院也發生過一起「熊孩子損壞影院銀幕」的事件，10月4日下午，海口龍華區的恆視LUXE激光巨幕影城花園夜市店，一個大人帶著兩個小朋友來看動畫電影「木蘭：橫空出世」，一位小朋友從四排爬到一排，用腳輪番踢銀幕，導致銀幕損壞，家長賠償了2萬多元。

孩童走向戲院巨大螢幕。（視頻截圖）
孩童走向戲院巨大螢幕。（視頻截圖）
孩童在戲院的巨大螢幕前踢了五腳。（視頻截圖）
孩童在戲院的巨大螢幕前踢了五腳。（視頻截圖）

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