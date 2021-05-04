續鍘科技巨頭？ 中國「反壟斷局」擴編

隨著媒體報導中國將擴大反壟斷機構的編制，投資人正在關注繼阿里巴巴集團遭重罰後，哪家本土科技巨頭會成為反壟斷當局的下一個目標。（ 路透）

中國 官方擴大對科技公司的管控力度，將擴編反壟斷監管機構。據知情人士透露，中國國家市場監督管理總局旗下的反壟斷局，將新增第三位副局長負責審查併購交易，由該局處長董紅霞升任。

華爾街 日報報導，預計這項任命將在未來幾個月內生效，這將是該反壟斷局首次同時擁有三位副局長，反映出該機構日益增長的影響力。知情人士表示，隨著該局在不斷擴大的反壟斷打擊中提升影響力和投入資源，幾位中低級別的官員將加入該局的併購審查部門。

路透早前曾披露，中國市場監管總局計畫將從事反壟斷工作的官員人數，在目前約40人的基礎上增加20至30人。也就是說，最多將再增加75%的人力。董紅霞目前是負責審查併購交易的部門處長，她是一位反壟斷問題的專家。

自去年底以來，中國一直在加強對境內網路巨頭的管控，市場監管總局在今年4月初以反競爭行為為由，對阿里巴巴集團處以創紀錄的人民幣182億元（約28億美元）罰款，緊接著再對外賣巨頭美團展開調查，還對幾十家平台公司處以數額較小的罰款，原因是這些公司過去進行的交易未尋求許可。

中國市場監管總局於4月30日宣布處罰另外九起違規經營者集中案，涉及騰訊、滴滴出行、蘇寧、螞蟻集團等幾家公司曾進行的交易，這些公司分別被處以最多人民幣50萬元的罰款。

報導指出，不少中國科技公司藉助可變利益實體（VIE）的公司結構獲取來自外國投資 者的資金，但在中國法律規定下，這個作法是否符合反壟斷法的監管標準並不明確，因此去年底，中國官方就採取行動要消除這種法律模糊性，要求境外註冊的公司就此類交易進行申報。

反壟斷局也開始將注意力轉向追溯性執法行動，許多公司已被懷疑未提請監管部門審查。