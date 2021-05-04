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曾甩「海底撈」幾條街 「譚魚頭」商標賣了 1510萬成交

中國新聞組／北京4日電
譚長安白手起家創「譚魚頭」。（取材自紅星資本局）
譚長安白手起家創「譚魚頭」。（取材自紅星資本局）

知名火鍋店成都「譚魚頭」曾把「海底撈」甩開好幾條街，但在五一長假連最值錢的商標遭拍賣，名下49個商標最終以1510萬人民幣（下同，約178萬美元）成交，這意味著百億餐飲帝國「譚魚頭」崩塌，創始人難以東山再起。

來源：YouTube

據天眼查資訊，成都譚魚頭投資公司成立於1997年5月27日，註冊資本5451萬元，法定代表人譚長安為大股東、持股比率約95％。

據中國基金報報導，譚魚頭是譚長安白手起家的火鍋帝國。1996年退伍回家的譚長安拿著5000元的轉業安置費在成都老家的一個小巷子裡開第一家譚魚頭火鍋店，主打魚頭火鍋。

譚長安使用一次性清油鍋底，拆掉廚房的牆壁拆成透明玻璃，讓消費者更安心，這讓譚魚頭火鍋店獲得極大成功；成立10年，譚魚頭便在2007年登上胡潤餐飲富豪榜，譚長安的身家已達20億，公司資產已近百億。「譚魚頭」的迅猛發展，並成為「川菜」產業向外擴張的領軍者，當時的海底撈卻只剛剛開了13家分店。

10年從零打造一個百億帝國，卻只用4年將百億資產徹底玩垮；譚長安也表示，這震驚整個餐飲界，也震驚了他自己。

據報導，譚長安直言，崩塌的原因就是因為想上市。兩次借殼上市受阻後，譚魚頭開始準備自己上市，但這個決定導致譚魚頭之後的命運。

據了解，當時跟香港的一家風投公司簽訂對賭協議：風投出2000萬美元，譚魚頭則需花3年的時間達到盈利目標，將公司上市。

按譚長安的說法，許諾的2000萬美元已經被花掉，但風投的錢只進了500萬美元，他不得不自己填上剩下的1500萬美元窟窿，導致「譚魚頭」資金鍊出現問題。

報導說，2013年，一家小貸公司將譚魚頭告上法庭，要求其立即償還借款本金1500萬元及利息220餘萬元，讓譚長安在財務上雪上加霜，雖然譚長安說他可以在杭州銀行貸出5000萬元，但算上利息，他很難完成對賭協議中的利潤要求，另外還要賠付對賭金。

最後，因成都譚魚頭資不抵債，喪失經營能力，債權人2016年申請譚魚頭破產，最終被法院裁定破產清算。2020年8月，譚魚頭關閉最後一家店，2021年5月，譚魚頭連商標都被拍賣。

據悉，本次拍賣包含成都譚魚頭投資股份有限公司名下49個商標專有權，涵蓋商標有「譚魚頭」、「譚狀元」、「巴椒漁府」等，經過188次競價、169次延時，最終以1510萬人民幣成交，溢價超過15倍。拍下49個商標專有權的神秘人「A2824」目前尚不知是誰。

「譚魚頭」名下49個商標以1510萬人民幣拍賣。（取材自中國基金報）
「譚魚頭」名下49個商標以1510萬人民幣拍賣。（取材自中國基金報）

拍賣 破產 投資

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