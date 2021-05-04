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解放軍海軍副參謀長宋學落馬 美媒：因遼寧艦

中國新聞組／北京4日電
宋學此前接受央視採訪畫面。（視頻截圖）
宋學此前接受央視採訪畫面。（視頻截圖）

中共海軍副參謀長宋學日前被宣布涉嫌嚴重違紀違法，並被終止全國人大代表資格。宋學的前同事旅美前中共海軍中校姚誠透露，這件事可能與中共航母「遼寧艦」最近在南海頻頻出狀況有關。姚誠認為，遼寧艦編隊遭美艦「插隊」，雖曾藉專家放出「故意放水」的訊息，仍難掩遼寧艦實戰能力不足，宋學便是因此被究責。

自由亞洲電台報導，以「遼寧艦的關鍵人物」一詞形容宋學，原因是宋學曾多次公開亮相，說明共軍航空母艦的建設與發展等。而姚誠任職中共海軍司令部期間，與長期在新裝備業務「933辦公室」共事的宋學，有良好關係。

據報導，姚誠表示，花費大量時間和金錢，卻製造出兩艘「不能打仗」的航空母艦（遼寧艦及山東艦），中共中央軍委對遼寧艦的表現「很不滿意」。日前遼寧艦航艦編隊航行期間，被美國及日本軍艦穿插得「七零八落，這在國際上丟人了」。

姚誠直指，還有一個原因是，中共總書記習近平「對海軍裝備一直不滿意」。在這樣的情況下「沒有合適的人，只有拿他開刀，他從頭到尾參與遼寧艦這件事，包括飛行訓練，入列，都參與了」。

他指出，已故前中共海軍副司令賀鵬飛當年主導從烏克蘭購買瓦良格號航艦（遼寧艦前身），耗費巨資改造為遼寧艦。賀鵬飛在2001年3月逝世後，秘書宋學獲得升職，便負責瓦良格號的改造工程，並負責遼寧艦艦載機飛行訓練。

姚誠表示，當時購買瓦良格號，中共海軍很多人不同意。理由是，瓦良格號甲板的滑躍式起飛屬於應淘汰類型，當時美國航艦已在建置電子彈射系統，滑躍式起飛「打不了仗」。事實證明，當年中共海軍的「決策是錯誤的」。

他並透露，宋學在相當長的一段時期內負責遼寧艦的改裝和艦載機飛行員訓練，飛行訓練曾「造成多人傷亡」。

今年63歲的宋學曾經是中共前海軍副司令員賀鵬飛的祕書，2010年7月晉升為海軍少將，在擔任海軍副參謀長之前曾任海軍裝備部副部長。

圖為解放軍遼寧艦航空母艦。(路透)
圖為解放軍遼寧艦航空母艦。(路透)

遼寧艦 中共 美國

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