科興「克冠」團隊 獲中國青年五四獎章

北京科興中維生物技術有限公司「克冠行動」工作團隊獲得「中國青年五四獎章」表彰。圖為科興工作人員在車間展示灌裝好的新型冠狀病毒滅活疫苗。（取材自新京報）

五四青年節來臨之際，中國 優秀青年的最高榮譽——「中國青年五四獎章」3日揭曉，由共青團中央、全國青聯共同頒授，表彰中國青年中的優秀典型和模範代表。科興中維「克冠行動」工作團隊等20個青年集體榮獲第25屆「中國青年五四獎章集體」。

香港文匯報報導，今年獲獎的青年團隊人才濟濟，不僅可與新冠病毒「賽跑」，還可上天入海，戍邊衛國。科興與國藥武漢新冠疫苗 團隊，運載火箭、嫦娥五號等航天團隊，載人深潛「奮鬥者號」等團隊，新時代衛國戍邊英雄群體獲得殊榮。

值得一提的是，供港新冠疫苗「克爾來福」的研發者，科興中維團隊是獲獎集體名單中唯一的民企代表。此外，王殳凹等34人獲得第25屆「中國青年五四獎章」。

據報導，在今年的「中國青年五四獎章集體」名單中，北京科興中維「克冠行動」工作團隊是唯一一支獲獎的民企團隊。據介紹，「克冠行動」是一支由52名青年組成的工作團隊，絕大多數成員年齡在35周歲以下。

科興在新冠疫苗的研發中卻走在很多大企業之前，2003年SARS期間，科興即啟動針對冠狀病毒的疫苗研發，生產出全球第一支進入臨床試驗階段的SARS疫苗。

報導說，2019年底新冠疫情 在武漢暴發，科興再次挺身而出。52名青年不顧安危，直面傳染性極強、尚無特效藥的新冠病毒，穿着層層密封的防護裝備，在-65帕壓力缺氧狀態下，24小時不停休地奮戰在實驗室中。他們竭盡全力保生產，77天完成疫苗臨床前研究獲得臨床批件，77天完成成人組I／II期中期揭盲並被納入緊急使用，為全國乃至全世界抗疫作出突出貢獻。

「五一」前夕，科興最新公布的數據顯示，已向全球供應超過3億劑新冠疫苗，巴西、智利等深陷疫情中的國家因接種科興疫苗而出現轉機。此次獲得「中國青年五四獎章集體」的榮譽，科興的青年們表示，將繼續以「為人類消除疾病提供疫苗」為使命，積極發揮生力軍和突擊隊作用，為中國乃至全球提供更多高品質疫苗作出貢獻。