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重慶殘疾女擁雙碩士 想當老師卡關…殘聯幫她圓夢

中國新聞組／北京3日電
鄒蜜的遭遇引起關注，中殘聯表示將盡量滿足當事人從事教師職業的願望。（取材自楚天都市報）
鄒蜜的遭遇引起關注，中殘聯表示將盡量滿足當事人從事教師職業的願望。（取材自楚天都市報）

42歲的重慶女子鄒蜜，21年前遭遇車禍殘疾，雖然到國外留學，擁有雙碩士學位，但是通過教師資格證考試的她，卻因為殘疾過不了體檢，無法當老師。「這麼多坎都過了，沒想到卡在這了」，她難過地流下眼淚，獲得許多網友的同情。幸好，中國殘聯聽到了她的故事，正與相關單位溝通，希望能幫鄒蜜圓夢。

來源：YouTube

楚天都市報報導，1998年的五一假期，就讀大學的鄒蜜與父母到雲南遊玩，他們搭的車輛掉下山谷，母親不幸身亡，鄒蜜則脊椎受損，胸部以下失去知覺，一輩子沒能站起來。

但她並沒有被打垮，「我只是坐上了輪椅，但腦子並沒有壞」。在復健的兩年裡她拚命地學習，然後她報名北京外國語大學的網路課程，2007年終於完成學業拿到本科證書。

之後，她她考取四川外語學院研究生，攻讀高級翻譯專業，畢業後，鄒蜜進入英國駐重慶總領館工作，從事公共關係、文化教育方面的工作，並且成為雅思考官。2016年，鄒蜜獲得紐約州雪城大學全額獎學金，入校學習融合教育。兩年後，她順利畢業，獲得第二個碩士學位。

「本來想讀博士，但父親沒辦法長期待在美國照顧我」，除了出國留學那段時間外，鄒蜜一直在做英語培訓，當一名英語老師是她的心願。她2019年報名參加教師資格證考試，筆試、面試、普通話測試都順利考過。但認證中最後一道體檢程序，鄒蜜受阻了，她在網上留言，「坐上輪椅後最傷心的一天」。網民紛紛支持，「 身體殘疾不是精神殘疾，支持為這位老師頒證」、「加油！希望鄒蜜早日獲得教師資格證」。

得知了鄒蜜的遭遇，中殘聯表示，正在與重慶方面取得溝通，也將在教育部協調，從頂層設計修改關於殘疾人教師資格證的規定。

教育部 紐約州 美國

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