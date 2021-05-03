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上海拚打疫苗 找偶像女團SNH48助陣 現場「蓋章」

中國新聞組╱上海3日電
上海虹口區請來明星女團SNH48擔任公益宣傳大使，推廣新冠疫苗接種。（取材自每日經濟新聞）
上海虹口區請來明星女團SNH48擔任公益宣傳大使，推廣新冠疫苗接種。（取材自每日經濟新聞）

微博、微信群近日都出現上海打疫苗的熱鬧場景。為了鼓勵市民打疫苗，不少社區都放出了大招，送雞蛋、洗衣液、300元補助不稀奇，虹口區請出了明星女團SNH48擔任「公益宣傳大使」，最吸睛。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，上海虹口區官微發文將於5月4日-5日安排愛心接種車落地至SNH48星夢劇院門口，在現場為粉絲提供免費接種服務；凡是活動期間現場接種成功的粉絲均可在本人觀演護照中加蓋「共築免疫屏障主題印章」一枚。5月4日，SNH48費沁源、李佳恩還將空降現場親自為粉絲蓋章。

為了鼓勵市民打疫苗，海南澄邁縣金江鎮舉辦了「新冠疫苗接種抽獎活動」，特等獎是一台...
為了鼓勵市民打疫苗，海南澄邁縣金江鎮舉辦了「新冠疫苗接種抽獎活動」，特等獎是一台電動自行車。（取材自每日經濟新聞）

報導指出，為了讓民眾打疫苗，街道辦花招百出。海南澄邁縣金江鎮舉辦了「新冠疫苗接種抽獎活動」，特等獎是一台電動自行車；澄邁縣永發鎮送傘、洗衣液、牙膏；昌江打疫苗送雞蛋，60歲以上居民接種疫苗後可以領取5個雞蛋；儋州市內接種新冠疫苗可領取20元商超代金券；在陵水某中心農貿市場接種的市民可直接領取雞蛋和專享優惠券；文昌市和東方市還開出了補貼，對於在市外務工的戶籍人員，回市裡打第一針疫苗，可以獲得100或150元不等交通補貼。

在澄邁縣永發鎮打疫苗可獲贈禮品，有雨傘、洗衣液、牙膏等。（取材自每日經濟新聞）
在澄邁縣永發鎮打疫苗可獲贈禮品，有雨傘、洗衣液、牙膏等。（取材自每日經濟新聞）
在陵水某中心農貿市場接種的市民可直接領取雞蛋和專享優惠券。（取材自每日經濟新聞）
在陵水某中心農貿市場接種的市民可直接領取雞蛋和專享優惠券。（取材自每日經濟新聞）

報導說，上海也不遑多讓，有送牛奶的，有的送雞蛋、餅乾，還有的領了一桶油，有的送了洗衣液。有的小區不僅每人送雞蛋、掛麵，還送了300元補助；除了送禮品，還有的社區直接包車接送群眾去打疫苗。

據杭州網，餘杭五院南苑分院新冠疫苗接種點還每日安排免費專車，接送轄區企業、工廠以及社區居民接種新冠疫苗，每30分鐘一班，每次接送50人左右。

疫苗 雞蛋 微信

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