數萬人擠北京西站 民怨炸鍋：假期毀了

五一假期首日，因列車延誤和車站處置不當，大批旅客滯留北京西站。（取材自微信公眾號@金財經）

今年中國 五一假期被稱為「史上最擠」，假期首日不但各大景區人山人海，還有數萬名旅客滯留於北京 西站，引發民怨，連中國官媒都直指鐵路部門應急管理不當。北京西站昨出面道歉並解釋稱，5月1日受大風天氣影響，京廣高鐵定州東至保定東間接觸網掛異物，導致部分列車晚點停運。

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綜合光明日報等媒體報導，因大風影響京廣高鐵（北京—廣州）鐵路供電，導致部分列車誤點，北京最繁忙的北京西站從1日中午開始便有大量乘客滯留，之後南廣場南進站入口又突然關閉，大批旅客因此錯過其他列車，只能滯留在廣場。

從網上流傳照片顯示，北京西站南廣場塞滿人潮，寸步難行。有旅客在微信朋友圈、微博等社群平台抱怨，站方未發出任何通知，現場工作人員一問三不知，只有個別工作人員拿喇叭在門口喊話「禁止進入」，更沒有疏導，讓旅客拖著大包小包擠在廣場上乾等，最終錯過列車，直到凌晨才無奈離開。

還有人為此抱怨，早就規畫好的五一假期變成了「北京西站半日遊」，「假期都毀在北京西站」。

而北京西站則直到1日晚間時才陸續在微博通報當天延誤的列車班次。乘客對北京西站應急能力低下、服務意識欠缺、管理手段落後、基礎設施差勁的表現極為不滿，吐槽北京西站對不起「北京」二字。

據中國鐵路部門通報，這次列車延誤是因河北省定州市境內大風吹揚鐵道附近農民用來覆蓋農地的地膜，導致接觸網故障。北京鐵路公安 局石家莊公安處已在線路附近查獲57歲的趙姓耕地使用者，正在調查中。

據官方通報，1日晚間人潮已獲疏散。不過，2日仍有八趟列車停運。

而2日也有湖北荊州網友反映，在某景區遊玩時，從早7點排隊到11點，現場十分擁擠。視頻中，景區門口擠滿等待入園的遊客，有人大喊退票。對此，該景區工作人員表示，確有此情況，已為遊客全額退票。

另據交通運輸部預估，五一假期首日鐵路、公路、水路和民航發送旅客總量達5637.3萬人次，比去年成長了111.5%。

由於五一假期首日各地天氣晴好，各景區擠滿人潮，部分景區遊客量達接近接待上限。為了避免人流壅 堵、加強疫情防控，一些景區紛紛採取線上購票、分時預約、錯峰限流、延長參觀時間等方式，優化遊客遊覽體驗。