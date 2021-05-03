我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

數萬人擠北京西站 民怨炸鍋：假期毀了

記者賴錦宏／北京3日電
五一假期首日，因列車延誤和車站處置不當，大批旅客滯留北京西站。（取材自微信公眾號@金財經）
五一假期首日，因列車延誤和車站處置不當，大批旅客滯留北京西站。（取材自微信公眾號@金財經）

今年中國五一假期被稱為「史上最擠」，假期首日不但各大景區人山人海，還有數萬名旅客滯留於北京西站，引發民怨，連中國官媒都直指鐵路部門應急管理不當。北京西站昨出面道歉並解釋稱，5月1日受大風天氣影響，京廣高鐵定州東至保定東間接觸網掛異物，導致部分列車晚點停運。

來源：YouTube  

綜合光明日報等媒體報導，因大風影響京廣高鐵（北京—廣州）鐵路供電，導致部分列車誤點，北京最繁忙的北京西站從1日中午開始便有大量乘客滯留，之後南廣場南進站入口又突然關閉，大批旅客因此錯過其他列車，只能滯留在廣場。

從網上流傳照片顯示，北京西站南廣場塞滿人潮，寸步難行。有旅客在微信朋友圈、微博等社群平台抱怨，站方未發出任何通知，現場工作人員一問三不知，只有個別工作人員拿喇叭在門口喊話「禁止進入」，更沒有疏導，讓旅客拖著大包小包擠在廣場上乾等，最終錯過列車，直到凌晨才無奈離開。

還有人為此抱怨，早就規畫好的五一假期變成了「北京西站半日遊」，「假期都毀在北京西站」。

而北京西站則直到1日晚間時才陸續在微博通報當天延誤的列車班次。乘客對北京西站應急能力低下、服務意識欠缺、管理手段落後、基礎設施差勁的表現極為不滿，吐槽北京西站對不起「北京」二字。

據中國鐵路部門通報，這次列車延誤是因河北省定州市境內大風吹揚鐵道附近農民用來覆蓋農地的地膜，導致接觸網故障。北京鐵路公安局石家莊公安處已在線路附近查獲57歲的趙姓耕地使用者，正在調查中。

據官方通報，1日晚間人潮已獲疏散。不過，2日仍有八趟列車停運。

而2日也有湖北荊州網友反映，在某景區遊玩時，從早7點排隊到11點，現場十分擁擠。視頻中，景區門口擠滿等待入園的遊客，有人大喊退票。對此，該景區工作人員表示，確有此情況，已為遊客全額退票。

另據交通運輸部預估，五一假期首日鐵路、公路、水路和民航發送旅客總量達5637.3萬人次，比去年成長了111.5%。

由於五一假期首日各地天氣晴好，各景區擠滿人潮，部分景區遊客量達接近接待上限。為了避免人流壅 堵、加強疫情防控，一些景區紛紛採取線上購票、分時預約、錯峰限流、延長參觀時間等方式，優化遊客遊覽體驗。

現場數萬人逼爆車站。（取材自微信公眾號@金財經）
現場數萬人逼爆車站。（取材自微信公眾號@金財經）

北京 中國 公安

上一則

放假卻禁足 河北上百大學生突破封鎖衝出校門

下一則

繼山東艦後…海南艦也出現「攤煎餅」訓練急轉彎避魚雷

延伸閱讀

中國五一假期估2.65億人出遊 北京青島重慶成熱門地

中國五一假期估2.65億人出遊 北京青島重慶成熱門地
紐西蘭總理稱與北京分歧令兩國難調和 續關切香港新疆

紐西蘭總理稱與北京分歧令兩國難調和 續關切香港新疆
長假延後返鄉效應 中國五一鐵路運量創歷史新高

長假延後返鄉效應 中國五一鐵路運量創歷史新高
北京超越紐約 成全球「億萬富豪之都」

北京超越紐約 成全球「億萬富豪之都」

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
甘肅隴南一群大媽為了挪出一塊地跳廣場舞，一邊喊著加油，一邊合力徒手推開一輛轎車。影片截圖

一群大媽為跳廣場舞 停車場裡徒手推走汽車

2021-04-27 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員