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1張圖：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

繼梅西之後 球星內馬爾也接種中國疫苗

中國新聞組／北京2日電
2018世界杯預選賽，內馬爾（右）與梅西在比賽中握手致意。（新華社資料照片）
2018世界杯預選賽，內馬爾（右）與梅西在比賽中握手致意。（新華社資料照片）

除了足球球星梅西要接種科興疫苗，現在巴西球星內馬爾也要接種疫苗了。南美洲足聯30日確認將為參加2021年美洲杯的球員及相關人員接種中國捐贈的新冠疫苗。這批5萬支的中國科興疫苗於29日抵達烏拉圭，南美洲足聯目前已開始為其10個成員協會派發疫苗。

新華社報導，南美洲足聯日前宣布與北京科興中維生物公司達成協議，科興將成為2021年美洲杯官方醫療健康合作夥伴。

在官網聲明中，南美洲足聯表示疫苗將優先提供給美洲杯參賽各隊的球員、教練、官員以及工作人員，此外還可用於南美解放者杯等頂級俱樂部賽事。

科興疫苗馳援南美洲之際，亞洲的土耳其發出了不平之聲。

觀察者網報導，土耳其目前正深陷新一波新冠疫情當中，過去24小時，該國新增31891個確診病例和394個死亡病例，其累計確診病例已達4820591例，超過俄羅斯，僅次於美國、印度、巴西和法國。

疫情緊急，但土耳其的疫苗供應卻有些跟不上了。

4月30日，該國衛生部長科賈（Koca）稱，科興未能遵守合同，原定於4月底交付完畢的1億疫苗因為優先要滿足國內的接種需求沒能發貨。預計交付情況會在5月得到改善。

目前，土耳其政府已先後批准科興和輝瑞-拜恩泰科疫苗，俄羅斯的衛星V疫苗也在30日獲批。

疫苗 疫情 中國

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