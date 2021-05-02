2億人塞爆五一 兵馬俑只見人頭 西湖斷橋變人橋

五一小長假昨天開始，各地旅遊景點人滿為患，陸交通運輸部預估，今年五一假期人流是有史以來最旺。圖為北京長城的人潮。（Getty Images）

「五一」長假開始，預期會有2億人出遊，而假期首日，民眾出遊意欲旺盛，北京 故宮、八達嶺長城、杭州西湖、西安、洛陽龍門石窟等熱門景區人潮爆滿，重現「人人人人人人」的盛況，其中西安兵馬俑只見人頭不見俑，網友直呼：慶幸哪都沒去。

「五一」假期首日，搭乘各種交通工具的旅客總數達五千六百多萬人次。圖為浙江杭州東站「五一」節前的客流。（中新社）

據中國 基金報報導，全國鐵路載運旅客量達1830萬人次，較2019年同期成長6.1%，多條高速路4月30日起已明顯壅堵，遊客再次「下車度假」，不少高速都出現「一側空蕩盪、一側滿登登」情況。上海往崇明方向從30日中午開始，包括G1503高東收費口等周邊道路一直處於擁堵狀態，持續時間已超20小時，堵車距離超過10公里，往江蘇高速路到5月1日凌晨仍沒得到緩解。

報導指出，除了鐵路、公路運輸，選擇搭乘飛機出遊的旅客也不在少數。根據有國企背景的航班統計資料庫「航旅縱橫大數據」，今年五一假期期間，中國全國計畫執飛的航班數超過7萬架次，較去年同期增加103.29%，也比2019年同期增加10.62%。

民眾補償性出遊，讓五一徹底爆了，據報導，北京八達嶺長城景區人山人海，遊客寸步難行，有外地遊客爬長城半路放棄。景區5月1日、2日、3日網絡購票人數達4.875萬，已發布遊客流量紅色預警信號，啟動一級應急響應。

5月1日，浙江杭州，雷峰塔前遊船往來如織。（中新社）

據報導，來自全國各地的遊客們擠在一起向杭州移動，西湖景區斷橋變身「人橋」，等候坐船的遊客大排長龍，公廁外也排起百米長的隊伍；湖南省博物館 門外，也排起長龍，等待進館的隊伍，一直沿東風路排到烈士公園西門；陝西西安兵馬俑館內人頭攢動，只見人頭不見俑；河南開封清明上河園客流量爆棚，數萬遊客摩肩接踵，一眼望過去全是「人人人人人人」；洛陽龍門石窟遊人密密麻麻如同螞蟻搬家，行進之間步履艱難。景區保安用大喇叭，催促著登上台階停留拍照的遊客。

5月1日，五一假期首日，武漢黃鶴樓景區遊人如織。 （中新社）

出遊人潮也帶動景區酒店房價。在社交媒體平台，不少網友表示今年「五一」假期的酒店價格漲幅明顯，價格貴到離譜。有人說，廈門本來是200多酒店，變成快2000元，也有人表示，平時一百八的房型，「五一」變成899。

面對出遊人潮大爆炸，不少「塞」在景區的遊客表示，「剩餘假期不會再選擇出門遊玩」、「真想回家」。